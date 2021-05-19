У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт «Про місцевий референдум». Про це повідомили на сайті парламенту.

«З часу втрати у 2012 році чинності Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» в системі національного законодавства України інститут місцевого референдуму представлений фрагментарно, – згадується лише в окремих законодавчих актах, а щодо процедурних аспектів утворився правовий вакуум. З огляду на це, виникла нагальна потреба в комплексному правовому регулюванні питань підготовки і проведення місцевого референдуму та ухваленні спеціального закону з урахуванням вітчизняного досвіду, на основі міжнародних стандартів демократичних процедур», – заявив перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За словами Стефанчука, над розробкою законопроєкту працювала Робоча група з питань розробки законопроектів у сфері народовладдя, народні депутати України, представники міністерств, громадських організацій і науковці.

«Під час його підготовки ми намагалися врахувати думку кожного. Тому перед реєстрацією на сайті Верховної Ради України законопроєкт «Про місцевий референдум» був винесений на громадське обговорення. Ми отримали безліч відгуків, пропозицій, на основі яких вдосконалили напрацьоване й запропонували народу дієвий механізм безпосереднього впливу на місцеву владу», – заявив віцеспікер Ради.

На його думку, такий референдум стане однією з форм реалізації місцевого самоврядування та «локальної демократії».

«Вважаю, що застосування такого ефективного інструменту впливу на рішення влади як референдум має стати запорукою вирішення найбільш актуальних проблем місцевого значення. Тож закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт», – заявив Стефанчук.

Згідно з законопроєктом, предметом референдуму може стати:

затвердження статуту, програми розвитку територіальної громади або змін до них;

дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради/голови;

втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;

інше питання місцевого значення, віднесення до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.

Не можуть бути предметом місцевого референдуму питання:

які є предметом всеукраїнського референдуму;

що суперечать положенням Конституції та законам України;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

віднесені Конституцією та законами до компетенції інших посадових осіб та органів публічної влади;

щодо реалізації окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом;

які стосуються прийняття рішення щодо затвердження, зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги, втрати чинності такими рішеннями;

щодо внесення змін, скасування індивідуальних актів органів місцевого самоврядування

щодо прийняття нових нормативно правових актів.

Ініціаторами місцевого референдуму можуть бути:

Щонайменше 10 відсотків виборців територіальної громади

Сільська, селищна, міська рада

Сільський, селищний, міський голова

Зазначається, що на території нині окупованих Криму та частини Донбасу проведення місцевого референдуму можливе через 3 роки з моменту їх повернення під загальну юрисдикцію України.