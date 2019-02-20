Дніпряни збирають підписи за референдум щодо перейменування області

Дніпрянин ініціював петицію за місцевий референдум щодо перейменування області. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Президента України.

Ініціатор петиції Сергій Бобошко зазначив, що не підтримує перейменування області взагалі.

«А якщо бажаєте хоча би інколи зробити по закону – тоді хай це питання вирішують не депутати, котрі останнім часом ведуть щиру антинародну діяльність, а народ на референдумі», – йдеться петиції.

Водночас прихильники перейменування області рішенням парламенту зазначають, що ініціатива з референдумом – це «юридичний абсурд». Як зауважив у коментарі Радіо Свобода представник коаліції громадських організацій «Громадська підтримка: Січеславська – так!» Владислав Мельничук, механізм перейменування області прописаний у законодавстві: рішення – за Конституційним судом, а потім – за парламентом.

«Питання місцевого референдуму є абсурдом. Питання перейменування Дніпропетровської області, як і Кропивницької, – це питання не лише однієї громади, а всеукраїнської громади. Область – це одна з 25-и територіальних одиниць України, за назву якої несе відповідальність все українське суспільство. Згадаємо 2014 рік, «референдум» в «ЛНР» і «ДНР», проведений російськими окупантами… В рамках нормативно-правових актів України вже прописаний механізм зміни назви області: внести зміни до статті Конституції, де є перелік областей. Відповідно ці зміни має ухвалити Верховна Рада як представницький орган», – сказав Владислав Мельничук.

Верховна Рада 7 лютого ухвалила надіслати до Конституційного суду законопроект 9310-1 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Більше року в Дніпрі тривала дискусія навколо перейменування області. Упродовж 2018-го в регіоні тривала просвітницька кампанія «Січесласька – так!». Після того, як в листопаді 2018 року депутати парламенту не змогли досягти одностайності щодо перейменування області на Січеславську, президент Петро Порошенко вніс свій законопроект про зміну назви на «Дніпровську», а група з понад ста депутатів запропонувала Раді новий законопроект – знову з варіантом «Січеславська».