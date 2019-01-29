У Дніпрі на акції зі вшанування Героїв Крут вимагали декомунізувати назву області

У Дніпрі, під будівлею облдержадміністрації, відбулась акція на підтримку завершення декомунізації в Україні й перейменування Дніпропетровської області. Захід приурочили до Дня пам’яті Героїв Крут.

Учасники акції – активісти громадських організацій, учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, жителі міста – вшанували пам’ять загиблих під Крутами хвилиною мовчання. 29 січня 1918 року українські курсанти, студенти та школярі на залізничній станції Крути, що на Чернігівщині, героїчно загинули в бою з армією більшовиків. Учасники зібрання проводили паралелі між історичною подією і українським сьогоденням.

«Ми звикли говорити про бійців з-під Крут як про мучеників, нещасних хлопчиків. Ні. Це герої. Це був той самий момент в історії, коли жменька людей, збитих в кулак ідеєю, патріотизмом, любов’ю до України, зламали хребта агресії. Ця перемога, повторюю, не поразка, в майбутньому надихнула визвольні змагання в Україні. Це та перемога, на якій виховались і ми», – зазначив учасник бойових дій на Донбасі Олександр Писаревський.

Опісля учасники акції заявили про свою підтримку перейменування області на Січеславську й передали до будівлі облдержадміністрації звернення, підписане громадськими організаціями, з проханням підтримати законопроект із перейменування області на Січеславську.

Як зазначив голова робочої групи Громадської ради при ОДА щодо перейменування області Віктор Кучинський, рік тому, коли була створена робоча група, розглядався тільки один варіант перейменування.

«Інших варіантів не було, тільки перейменування на Січеславську. Нагадаю, що назва області – це каркас, який потім буде наповнюватись змістом. Тут повинна бути Україна, український зміст», – зазначив Віктор Кучинський.

На завершення учасники акції, тримаючи в руках сині та жовті «полотна», вишикувались в слово «Січеслав». У руках вони також тримали плакати з написами «Січеславська – так!».

Більше ніж рік у Дніпрі тривають суперечки навколо перейменування області. Упродовж 2018-го в регіоні тривала просвітницька кампанія «Січеславська – так!», однак її заходи не були дуже масовими. Після того, як в листопаді 2018 року депутати парламенту не змогли досягти одностайності щодо перейменування області на Січеславську, президент Петро Порошенко вніс свій законопроект про зміну назви на «Дніпровську», а група з понад ста депутатів запропонувала Верховній Раді новий законопроект – знову з варіантом «Січеславська».