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29 Січень 2019, Київ 10:42
Політика

Бій під Крутами 101 рік тому. Як юнаки захищали Київ

Інфографіка Українського інституту національної пам’яті

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Сто один рік тому, 29 січня 1918 року, відбувся бій під Крутами. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже чотиритисячної армії більшовиків.

Бій під Крутами відбувся на залізничній станції «Крути» в сучасній Чернігівській області, за 130 кілометрів від Києва. Тривав він понад п'ять годин.

Загін із курсантів, студентів та гімназистів зійшовся у нерівному бою з багатотисячною армією Михайла Муравйова. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені.

​Затримка просування армії Муравйова дала можливість укласти Берестейський мирний договір, що означав міжнародне визнання української незалежності.

Інфографіка Українського інституту національної пам’яті
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Бій під Крутами: солдати проголосили нейтралітет, а молодь стала на захист Батьківщини

Чому ж молоду державу захищали необстріляні студенти-добровольці, а не військо? Як відбувався нерівний бій? І чи є докази порушення більшовиками Женевської конвенції щодо поводження з полоненими? Відповіді на ці запитання – читайте в мемуарах учасників боїв під Крутами.
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Бій під Крутами. Хронологія за спогадами учасників битви

Президент України Петро Порошенко у День вшанування пам'яті Героїв Крут написав у Facebook: «Події 29 січня 1918 року назавжди вкарбувалися в пам'ять поколінь українців. Адже під Крутами творилася історія молодої, як і бійці-крутяни, держави. Держави, яка ціною неймовірних зусиль та трагічних втрат заявила про своє право бути вільною від ярма імперії. Станція «Крути» – тільки одна із численних битв в одвічному «хрестовому поході» Росії проти України, однак відважні патріоти, які захищали Україну під Крутами – справжні Герої, завдяки яким таки постала наша незалежність. Як і сучасні Герої, які на своїх плечах міцно тримають нашу незалежність, захищають свою Батьківщину від зазіхань зухвалого агресора. Вони боролися, щоб ми перемогли».

Щороку 29 січня в Україні відзначають День вшанування пам’яті Героїв Крут. Відповідний указ президента був підписаний 15 січня 2007 року.

У 2018 році урочистості до 100-річчя бою під Крутами відбулися на території Меморіалу пам’яті Героїв Крут біля села Пам’ятне в Борознянському районі Чернігівської області. Тоді​ ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна та Військового інституту телекомунікації та інформатизації символічно подолали шлях Героїв Крут.

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