Італійці пишаються роботою над фільмом «Крути 1918» 

29 січня – у день 101-річниці бою під Крутами – в столичному кінотеатрі «Київ» відбудеться прем’єра історичної художньої стрічки «Крути 1918». Цієї події чекають і в Італії. Нещодавно саме там, на студії звукозапису Mulinetti у Генуї, завершили музичне і звукове оформлення фільму, над яким майже рік працювала група італійських фахівців. Вони розповідають про цікаву і дуже відповідальну роботу, тому разом з українськими кіновиробниками вболівають за успіх стрічки.

48-річний музикант і композитор Марко Моріні говорить відверто: для нього це перша важлива кіноробота. Він пояснює, що історичний екшн «Крути 1918» – не лише про окрему битву столітньої давнини, а йдеться також про дух самої України з огляду на сучасні події. Отож, створюючи музичні теми до стрічки, він думав і про її суспільне значення як в Україні, так і за кордоном.

Ми пишаємося тим, що нас долучили до роботи над таким важливим фільмом. Це велика відповідальність

«Ми пишаємося тим, що нас долучили до роботи над таким важливим фільмом. Це велика відповідальність. Йдеться про історичну подію, про яку ми нічого не чули раніше, але, звісно, зацікавилися, нам розповіли історію і ми докладніше вивчили тему. Це, безумовно, була цікава робота для нас», – поділився враженнями Марко Моріні у розмові з Радіо Свобода.

​Покласти на ноти страх і гідність

Внести свій доробок до музичної частини фільму композитору запропонували рік тому, коли завершилися зйомки картини. Після дослідження історичного аспекту теми та перегляду фотографій деяких кіносцен за три тижні він написав дванадцять музикальних фрагментів для фортеп’яно.

Це були окремі мелодії для сцени битви двох військ (київських курсантів з Червоною гвардією), сцени після завершення бою, музичний супровід для українського війська і для більшовицького.

Я намагався перейнятися відчуттями тих хлопців: що вони відчували на морозі в снігу, коли їх атакувало російське військо

Згодом у тісній співпраці з режисером стрічки Олексієм Шапарєвим відібрали найвдаліші фрагменти. Усі вони поєднані в одну музичну тему фільму з різними аранжуваннями. А в головній сцені битви є невеличкий музичний сюрприз для глядача, інтригуючи розповів композитор.

«Я намагався перейнятися відчуттями тих хлопців: що вони відчували на морозі в снігу, коли їх атакувало російське військо. Я спробував якомога ближче відчути страх, холод, але й гідність, бо ж молоді хлопці захищали свою землю. Потім вже було неважко перекласти ці емоції мовою музики через фортеп’яно», – зазначив Моріні.

Обробляючи музику до фільму, її автор використав різні супроводи: оркестровий, електронний, фортеп’яно і вокал. Для виконання вокальної частини запросив молоду співачку Даніелу Лiвоті.

І без додаткових пояснень, дивлячись кадри, було все зрозуміло

Саме її тужливо пронизливий голос супроводжує саундтрек стрічки, окрім пісень у виконанні українки Христини Соловій.

«Марко мені показував сцени фільму, пояснював характер, атмосферу, яку я мала озвучувати голосом під музику, і потім ми записували мелодію. Хоча й без додаткових пояснень, дивлячись кадри, було все зрозуміло», – говорила про свій досвід співачка Даніела Лiвоті.

Композитор Марко Моріні зізнається, що вперше взявся писати музику до такого важливого фільму. Досі були роботи у документальних картинах або займався музичним оздобленням музейних виставок в Італії. Ще раніше як музикант у складі популярного італійського гурту Ricchi e Poveri («Ріккі е Повері») 10 років об’їздив з гастролями Україну, Росію і Казахстан.

Він неодноразово бував у Києві, Дніпрі і на Донбасі, тому з нетерпінням й хвилюванням очікує повернення до української столиці з такою важливою місією – презентувати історичну стрічку «Крути 1918».

Звуки столітньої давнини

Звуковим наповненням картини займався відомий і досвідчений саунд-дизайнер Альберто Пароді. Упродовж 35 років роботи він долучався не лише до аудіооформлення фільмів, а й забезпечував якість звуку на концертах Ероса Рамадзотті, Лаури Паузіні, Клаудіо Бальйоні, Spice Girls, Scorpions...

Це фільм про війну, я дуже ретельно підбирав звуки для кожного виду зброї

Над українським фільмом звукорежисер працював вперше і відзначив єдиний проблемний момент: мовний бар’єр. Англійської в українсько-італійському тандемі на студії було недостатньо, тому звернулися за допомогою до перекладача. За словами Пароді, якщо не розумієш добре мови кінокартини, під час мікшування звуків можна серйозно помилитися.

«Фільм – дуже гарний, але й дуже відповідальною була робота щодо його звукового наповнення. Це фільм про війну, я дуже ретельно підбирав звуки для кожного виду зброї, транспорту того часу, бо слід було відобразити звуки тодішньої епохи. Звуки сто років тому, звісно, відмінні від сучасних звуків», – розповів Радіо Свобода Альберто Пароді.

Універсальна тема боротьби за свободу

Я відразу помітив універсальну тему – готовність молоді жертвувати собою у важливий історичний період заради свободи

Команду цих професіоналів у Генуї зібрав продюсер Фабіо Канепа, який знається на міжнародному кіновиробництві і відповідно більше знайомий з українським кіно. 2015 року він співпрацював з режисером Тарасом Ткаченком над українським фільмом за участю італійців «Гніздо горлиці» (2016) на тему трудової міграції. Цього разу до роботи над історичною стрічкою «Крути 1918» йому запропонував долучитися український продюсер Артем Колюбаєв, визнаючи відому у світі майстерність італійців у дублюванні фільмів та створенні саундтреків.

«Я відразу помітив у сюжеті картини універсальну тему, яка є спільною для багатьох країн – обов’язок молодого покоління і готовність жертвувати собою у важливий історичний період заради свободи», – наголосив для Радіо Свобода Фабіо Канепа.

Італійський продюсер сподівається, що стрічка «Крути 1918» стане черговим поштовхом для розвитку творчих і виробничих зв’язків між Україною та іншими країнами.

Канепа вважає українське кіновиробництво відносно молодим рухом, яке стрімко почало розвиватися з 2015 року. Серед українських продюсерів небагато фахівців з досвідом міжнародної співпраці, вважає Канепа, але процес у стадії експансії, українці сповнені ентузіазму й бажання самоствердження у європейській та міжнародній кіноіндустрії.

За даними продюсера, протягом останніх трьох років були реалізовані чотири українських фільми за участю італійських акторів або фахівців кіно. Кількість невелика, але показова: ще кілька років тому між двома країнами не було офіційних зв’язків у царині кінематографії.

Фабіо Канепа наголошує на активній діяльності ДержКіно у розвитку міжнародних кіноконтактів. У зв’язку з цим він очікує, що відповідні установи двох країн якомога швидше запровадять інструменти стимулу і підтримки для спільного кіновиробництва між Італією та Україною, які вже діють, наприклад, для країн Балтії.

Історичний художній фільм (екшн) «Крути 1918» знятий на основі реальної події – бою на залізничній станції Крути взимку 1918-го року. На тлі доленосних подій в країні, двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у Софію. Більшовики підступають до Києва, місто наповнене «червоними» агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська...

У широкий прокат фільм виходить 7 лютого 2019.