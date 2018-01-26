Герої Крут і «кіборги» (огляд преси)

Газета «День» нагадує, що минає 100 років відтоді, як київські курсанти та загін «Вільного козацтва» зустріли вогнем більшовицьких окупантів, що мали численну перевагу в силі. Видання переконує, що кращий спосіб вшанувати подвиг і трагедію героїв – це відновити в пам’яті обставини героїчної самопожертви, обличчя загиблих людей, реконструювати перебіг драматичних подій. Про передумови трагедії йдеться в статті «Бій під Крутами: легенда і люди».

Останнім часом почастішали порівняння героїв битви під Крутами з «кіборгами». З цим категорично не погоджується дописувач газети «День». Він вважає, що недоречно прирівняти п’ятигодинний бій з 242-денною обороною Донецького аеропорту. Оборонці Крут незрівнянно більше схожі на учасників нерівних боїв у центрі Києва 18-20 лютого 2014 року, на героїв Небесної сотні. Це ніяк не применшує їхній подвиг і його значення, проте куди більш адекватно розставляє акценти в осмисленні недавнього минулого та подій столітньої давнини, даючи змогу винести належні уроки та зробити правильні висновки. На цьому наголошується в публікації «Крути й «кіборги».

Газета «Україна молода» цікавиться – коли, нарешті, в столиці України встановлять пам’ятник головному Отаману армії УНР? Видання зазначає, що постать Симона Петлюри в українському суспільстві ще донедавна викликала неоднозначність, передусім через радянські міфи. Хоча у новітній українській історії роль цієї особистості важко переоцінити хоча б тому, що саме його заслугою є організація українських збройних сил і керування ними в ті буремні часи. На цьому газета наголошує в статті «Петлюра йде на Київ».

Українські виші залучають все більше студентів з інших країн. Кількість іноземців, які подали документи в українські навчальні заклади, збільшилася за останні два роки більше ніж у півтора рази. Газета «Сегодня» дізналася, хто хоче вчитися в Україні і які спеціальності користуються найбільшим попитом. Видання інформує, що найбільше іноземних студентів – вихідці з Марокко, Індії та Туреччини. А найпопулярніші у них спеціальності – медицина та IT-науки.

В цьому ж числі «Сегодня» інформує, що квартири в Україні продовжують дешевшати, але власне житло як і раніше залишається нездійсненною мрією для більшості українців через низькі зарплати і високі ціни. Газетярі підрахували, скільки років треба збирати на 1-кімнатну квартиру, розташовану в спальному районі в п'яти великих містах. З висновками і підрахунками видання знайомить в статті «Півжиття за своє житло».