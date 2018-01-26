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26 Січень 2018, Київ 09:41
Політика

Герої Крут і «кіборги» (огляд преси)

Учасники акції пам'яті Героїв Крут. Запоріжжя, 29 січня 2017 року (ілюстраційне фото)

Газета «День» нагадує, що минає 100 років відтоді, як київські курсанти та загін «Вільного козацтва» зустріли вогнем більшовицьких окупантів, що мали численну перевагу в силі. Видання переконує, що кращий спосіб вшанувати подвиг і трагедію героїв – це відновити в пам’яті обставини героїчної самопожертви, обличчя загиблих людей, реконструювати перебіг драматичних подій. Про передумови трагедії йдеться в статті «Бій під Крутами: легенда і люди».

Останнім часом почастішали порівняння героїв битви під Крутами з «кіборгами». З цим категорично не погоджується дописувач газети «День». Він вважає, що недоречно прирівняти п’ятигодинний бій з 242-денною обороною Донецького аеропорту. Оборонці Крут незрівнянно більше схожі на учасників нерівних боїв у центрі Києва 18-20 лютого 2014 року, на героїв Небесної сотні. Це ніяк не применшує їхній подвиг і його значення, проте куди більш адекватно розставляє акценти в осмисленні недавнього минулого та подій столітньої давнини, даючи змогу винести належні уроки та зробити правильні висновки. На цьому наголошується в публікації «Крути й «кіборги».

Газета «Україна молода» цікавиться – коли, нарешті, в столиці України встановлять пам’ятник головному Отаману армії УНР? Видання зазначає, що постать Симона Петлюри в українському суспільстві ще донедавна викликала неоднозначність, передусім через радянські міфи. Хоча у новітній українській історії роль цієї особистості важко переоцінити хоча б тому, що саме його заслугою є організація українських збройних сил і керування ними в ті буремні часи. На цьому газета наголошує в статті «Петлюра йде на Київ».

Українські виші залучають все більше студентів з інших країн. Кількість іноземців, які подали документи в українські навчальні заклади, збільшилася за останні два роки більше ніж у півтора рази. Газета «Сегодня» дізналася, хто хоче вчитися в Україні і які спеціальності користуються найбільшим попитом. Видання інформує, що найбільше іноземних студентів – вихідці з Марокко, Індії та Туреччини. А найпопулярніші у них спеціальності – медицина та IT-науки.

В цьому ж числі «Сегодня» інформує, що квартири в Україні продовжують дешевшати, але власне житло як і раніше залишається нездійсненною мрією для більшості українців через низькі зарплати і високі ціни. Газетярі підрахували, скільки років треба збирати на 1-кімнатну квартиру, розташовану в спальному районі в п'яти великих містах. З висновками і підрахунками видання знайомить в статті «Півжиття за своє житло».

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