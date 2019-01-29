На львівському вокзалі читали вірші, присвячені Героям Крут

Молоді львів’яни на залізничному вокзалі у Львові прочитали поезію, присвячену Героям Крут. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, мистецьким дійством «Станція Крути: зупинись і прислухайся…» вони вшанували День пам’яті Героїв Крут і подвиг молодих українців, а також хотіли привернути увагу присутніх до цієї історичної події.

«Читатиму вірш, який дуже зворушує і просто сльози навертаються. Якщо ще люди прислухаються, задумаються, то, можливо, більше дізнаються про цих українських героїв», – заявила одна з учасниць акції.

Також 29 січня у Львові покладуть квіти і запалять свічки на могилах двох учасників бою під Крутами – Ігоря Лоського і Андрія Лазаренка. Серед «крутівців» було чимало уродженців зі Львівської області, і більшість із них не повернулись. Ігор Лоський, який вижив, написав спогади про історичну подію, назвавши їх «Крути».

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«Спомин про Крутську трагедію мусить лишитись, як грізне memento нашого українського невміння організувати ті моральні сили, які в українстві є», –писав Ігор Лоський у 1929 році у споминах про Крути.

Сто один рік тому, 29 січня 1918 року, відбувся бій під Крутами. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже чотиритисячної армії більшовиків.