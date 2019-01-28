Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Січень 2019, Київ 09:03
Фотогалереї

Кулемети і гармати у центрі Києва. Реконструкція бою на «Арсеналі»: «УНР» проти «більшовиків» – фоторепортаж

27 січня у Києві, на Арсенальній площі, військово-історичний клуб «Повстанець» показав киянам історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал». Їхніми супротивниками (більшовики) були представники іншого такого клубу «Заколотники».

По закінченню реконструкції від Арсенальної площі до Аскольдової могили пройшов смолоскиповий марш до Дня пам'яті Героїв Крут.
Головне дійство розгорнулося біля заводу &laquo;Арсенал&raquo;
1 Головне дійство розгорнулося біля заводу «Арсенал»
Місце, де зіштовхнулися більшовики та воїни Української Народної Республіки
2 Місце, де зіштовхнулися більшовики та воїни Української Народної Республіки
3
Воїни УНР
4 Воїни УНР
Більшовики
5 Більшовики
Більшовики гріються біля вогнища
6 Більшовики гріються біля вогнища
7
Більшовики заряджають зброю
8 Більшовики заряджають зброю
Очікують бійців УНР на барикадах із кулеметом
9 Очікують бійців УНР на барикадах із кулеметом
Кулемет діючий
10 Кулемет діючий
11
Якщо кулемет діючий, то патрони все ж холості
12 Якщо кулемет діючий, то патрони все ж холості
&laquo;Цей знак означає &laquo;Соборність&raquo;&raquo; &ndash; розповідає учасник реконструкції. Це унікальний знак, який був на грудях воїнів, які намагалися придушити більшовицьке повстання
13 «Цей знак означає «Соборність»» – розповідає учасник реконструкції. Це унікальний знак, який був на грудях воїнів, які намагалися придушити більшовицьке повстання
Атака. Воїни УНР атакують оборонні конструкції більшовиків
14 Атака. Воїни УНР атакують оборонні конструкції більшовиків
Спрацьовує кулемет
15 Спрацьовує кулемет
16
17
У воїнів УНР: працює гармата
18 У воїнів УНР: працює гармата
19
20
21
22
23
В рукопашну
24 В рукопашну
Червоний прапор було скинуто. На його місці з&rsquo;явився синьо-жовтий
25 Червоний прапор було скинуто. На його місці з’явився синьо-жовтий

БІЛЬШЕ

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG