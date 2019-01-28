Кулемети і гармати у центрі Києва. Реконструкція бою на «Арсеналі»: «УНР» проти «більшовиків» – фоторепортаж

27 січня у Києві, на Арсенальній площі, військово-історичний клуб «Повстанець» показав киянам історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал». Їхніми супротивниками (більшовики) були представники іншого такого клубу «Заколотники».



По закінченню реконструкції від Арсенальної площі до Аскольдової могили пройшов смолоскиповий марш до Дня пам'яті Героїв Крут.