Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про всеукраїнський референдум», повідомляє пресслужба голови держави.

«Цей закон був ініційований головою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Ухвалення цього документа було одним із пунктів президентської програми Володимира Зеленського. Його імплементація збільшить можливості громадян брати участь в управлінні державою і дасть змогу істотно знизити напруження в суспільстві щодо складних питань», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада ухвалила цей закон 26 січня. Його підтримали 255 депутатів, 55 проголосували проти, 40 утрималися і 22 не голосували.

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Перед голосуванням фракції «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа – За життя» заявляли, що не голосуватимуть за цей проєкт.

За словами депутата з фракції «Голос» Сергія Рахманіна, закон про народовладдя не має права на існування, оскільки становить загрозу для демократії.

«Цим законом (про народовладдя – ред.) Верховна Рада, як вищий законодавчий орган країни усувається від частини законодавчого процесу. Цей референдум з дуже розмитими формулюваннями пропонує виносити на загальнонародне обговорення будь-що без участі Верховної Ради. Текст, який виноситься на референдум, не проходить експертизи Верховної Ради. Більш того, коли референдум пройшов, Верховна Рада не має права втручатися в цей текст. Можна винести питання зради, подати його як питання миру і отримати народну підтримку. Це ядерна кнопка, яку дають кнопкодаву, який буде тиснути на кнопку», – сказав Сергій Рахманін.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, заперечує такі ризики і каже, що довкола законопроєкту про народовладдя є багато міфів.

«Є певний міф, пов’язаний з тим, начебто якимсь чином можна легалізувати анексію Криму чи Донбасу. Це неправда. Є чотири запобіжники, які прописані в законопроєкті і які не допускають порушень територіальної цілісності. Референдум можна проводити лише один раз на рік і може бути лише одне питання і на це питання треба дати відповідь чітко «так» або «ні». Це не те, що можна організовувати щомісяця, це доволі коштовна річ, як організація виборів», – сказала Кравчук.

Згідно з текстом документа, предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Проєкт закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» перебував на розгляді Верховної Ради більш ніж пів року. Його вніс президент Володимир Зеленський, який від початку каденції обіцяв встановити народовладдя в Україні.