Разумков не бачить потреби у референдумах щодо окупованих Криму та Донбасу

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить необхідності проводити всеукраїнський референдум з питань, що стосуються окупованих територій Донбасу і Криму. Про це він заявив на брифінгу в понеділок, коментуючи відповідну заяву голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу Леоніда Кравчука.

«При всій повазі до Леоніда Макаровича, але я не думаю, що потрібно проводити референдум з цього питання, тому що всі і так розуміють без референдуму, що тимчасово окуповані Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей – це на 100 відсотків території України. Рано чи пізно вони повернуться», – наголосив Разумков.

На його думку, не варто витрачати кошти на подібні ініціативи.

«Нам є куди витрачати кошти і є інші питання, які можна винести на загальнонаціональний референдум», - додав спікер.

Напередодні Леонід Кравчук запропонував провести всеукраїнський референдум з питань, що стосуються Донбасу і Криму. «Можливо, нам потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями», – заявив він.

26 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і загалом закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Президент Володимир Зеленський, який домагався ухвалення цього закону і привітав його ухвалення, на цей момент іще його не підписав, і закон не набув чинності.

Текст закону в остаточно ухваленому вигляді на цей час не оприлюднений. Текст, який виносився на друге читання, передбачав заборонити виносити на всеукраїнський референдум, зокрема, питання, «спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України», але натомість прямо передбачав, що предметом всеукраїнського референдуму може бути питання про зміну території України.

Далі в тексті закону до другого читання було пояснено, що «всеукраїнський референдум щодо зміни території України – це форма прийняття громадянами України, які мають право голосу, рішення щодо затвердження прийнятого Верховною Радою України закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України».

При цьому Головне юридичне управління Верховної Ради в зауваженнях до цього проєкту звернуло увагу, що цей момент законопроєкту суперечить Конституції і законодавству України, бо «прийняття парламентом рішення про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України є остаточним процедурним фактом, що передбачений Конституцією України, і не потребує будь-якого підтвердження на всеукраїнському референдумі».

Крім того, мовиться в документі, «питання про зміну території України… є внутрішнім питанням України, що вирішується виключно всеукраїнським референдумом, і не може бути предметом міжнародного договору, а відтак зазначений в законопроєкті закон про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України не може виноситись на всеукраїнський референдум і бути ним затвердженим».

Також текст законопроєкту про всенародний референдум до другого читання не передбачав можливості референдуму щодо підтвердження територіальної цілісності України, яка визначена Конституцією держави.

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