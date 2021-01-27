«Батьківщина» хоче провести референдуми з п’яти питань – Тимошенко

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» буде ініціювати проведення референдумів із п’яти питань, заявила лідерка політичної сили та однойменної фракції в парламенті Юлія Тимошенко.

За її словами, на референдуми планують винести такі питання: постачання населенню українського газу та атомної електроенергії з 30% рентабельністю, про продаж сільськогосподарських земель, про продаж стратегічної власності, питання про легалізацію канабісу і про гральний бізнес.

«Вчора ухвалили закон про референдум… Бюрократичні процедури, передбачені цим законом, мають лише одну мету – не дозволити людям домогтися проведення референдуму. Але, якщо вони таким чином хочуть захистити владу від народу – хай не сподіваються… Наша команда практично із завтрашнього дня стає пліч-о-пліч з громадськістю. І ми ініціюємо разом з народом проведення референдумів за п’ятьма питаннями», – заявила Тимошенко під час виступу у Верховній Раді 27 січня.

26 січня парламент проголосував у другому читанні за законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який перебував на розгляді Верховної Ради більш ніж пів року. Його вніс президент Володимир Зеленський, який від початку каденції обіцяє встановити народовладдя в Україні.

Також на цю тему: Народовладдя через референдум. Чи виконає Верховна Рада обіцянку Зеленського?

Згідно з текстом законопроєкту, предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.