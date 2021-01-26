Зеленський назвав закон про референдум «інструментом розширення демократії в Україні»

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», передає у вівторок пресслужба Офісу президента.

«Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу. Референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні», – заявив Зеленський.

В ОПУ нагадали, що ухвалення відповідного закону було одним з важливих пунктів передвиборчої кампанії Зеленського.

Раніше сьогодні парламент проголосував у другому читанні за законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Проєкт закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» перебував на розгляді Верховної Ради більш ніж пів року. Його вніс президент Володимир Зеленський, який від початку каденції обіцяє встановити народовладдя в Україні.

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Згідно з текстом законопроєкту, предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.