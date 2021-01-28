Із Сибіру в Крим: як змінюється населення півострова у зв'язку з російською окупацією?

(Рубрика «Точка зору»)

Наприкінці лютого виповниться сім років, як Росія окупувала Крим. Як змінився склад кримського населення за цей час? Як ці зміни випливають менталітет кримчан? Про це Зарема Сеїтаблаєва.

Сьогодні йдеш вулицями кримської столиці чи курортних міст і людей яких тільки національностей не побачиш! Тут і представники Кавказу, і півночі й сходу Росії, і мігранти з Середньої Азії...

Із 2014 року до Криму переїхали 205 559 росіян, з них 117 114 ‒ на територію республіки і 88445 ‒ до Севастополя. Про це повідомили в підконтрольному Росії Управлінні федеральної служби державної статистики Криму та Севастополя.

І це тільки офіційні відомості, а скільки ж приїхало тих, хто ніде не реєструється!

Росія проводить цілеспрямовану політику заміщення кримського населення своїми громадянами, таку думку висловив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Цього й варто було очікувати.

Кремль знає правду про «референдум»

У Кремлі чудово знають реальні результати «референдуму» 2014 року, точніше вони знали їх ще до початку «референдуму», провівши зрізи громадської думки.

Знали у Кремлі, що кримські татари готові були вийти на вулиці в будь-який момент на перший заклик Меджлісу. Тому спішно зрушили терміни «голосування» на набагато раніші дати, ніж планувалося. Як то кажуть, поки люди не встигли прийти до тями.

У Кремлі вирішили, що кримчан потрібно гарненько розбавити росіянами та мігрантами з Середньої Азії.

Після успішної спецоперації під назвою «референдум» у Москві, природно, задумалися, що робити з населенням Криму, звиклим до свободи й демократії за два десятиліття життя у вільній Україні.

Не виключаю, що в Кремлі звучали радикальні пропозиції щодо повторної депортації кримськотатарського народу, але, слава Всевишньому, вони не знайшли підтримки у вищого керівництва Росії.

Можливо, у цьому плані врятувала мудрість Меджлісу, який не став закликати кримських татар до відкритого спротиву, зупинившись на принципах мирної боротьби та мирного спротиву, традиційних для Кримськотатарського національного руху.

Якби сталося навпаки, то у кремлівських яструбів були б усі козирі переконати президента Володимира Путіна повторити акт геноциду кримськотатарського народу.

Навіть зараз після майже семи років можна чути від деяких російських блогерів, які озвучують думки спецслужб, що кримські татари ‒ зрадники й тому подібні нісенітниці. У підсумку в Кремлі вирішили, що кримчан потрібно гарненько розбавити росіянами та мігрантами з Середньої Азії.

Потоки мігрантів

І ось до Криму потекли потоки мігрантів: це і сім'ї силовиків, і російські пенсіонери, і авантюристи всіх мастей, і тому подібна публіка.

Експерти Кримської правозахисної групи відзначають, що подібні дії Росії порушують Женевську конвенцію.

«Переміщення населення держави-окупанта на окуповану територію порушує статтю 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Процес такого переміщення змінює демографічну картину на окупованій території», ‒ зазначають правозахисники.

Обізнані люди говорять, що негласно Крим уже поділили вірменська та чеченська мафії

Найбільше кримчан турбує те, що і криміналітет хлинув до Криму. Нам, які звикли до життя без бандитів (спасибі генералу Геннадію Москалю, який розігнав і пересаджав кримські ОЗУ 90-тих), стало знову незатишно від появи мафіозних груп на півострові.

Обізнані люди кажуть, що негласно Крим уже поділили вірменська та чеченська мафії. Чеченську мафію бояться не тільки в МВС, але і в ФСБ, знають, що «дах» там залізобетонний.

З подивом дізналася від знайомих, що з Нагірного Карабаху вірмени масово переїжджають до Криму. Мабуть, не дарма представники кримських провладних ЗМІ та «самооборони» їздили на війну в Нагірний Карабах, заодно і запросили тамтешніх вірменів до Криму...

А тим часом і з самого Криму багато їде кримчан: хтось на материкову Україну, хтось у сусідню Росію, хтось у Туреччину...

Ось так через заміщення населення змінюється і волелюбний менталітет жителів Криму ‒ що і потрібне Кремлю.

Зарема Сеїтаблаєва, кримчанка, блогер (ім'я та прізвище автора змінені в цілях безпеки)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода