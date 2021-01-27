В уряді оприлюднили проєкт концепції розвитку кримськотатарської мови

Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій України повідомляє про те, що опублікувало проєкт концепції розвитку і популяризації кримськотатарської мови для «електронних консультацій з громадськістю».

«Після доопрацювання та узгодження з центральними і місцевими органами влади відповідно до встановленої процедури, він буде внесений як політична пропозиція на розгляд Кабінету міністрів України для ухвалення відповідного акта уряду», – йдеться в повідомленні міністерства.

За інформацією керівника відомства Олексія Резнікова, в процесі роботи над концепцією «проведені десятки консультацій із фахівцями».

«Ми спробували підійти до кримськотатарської мови не тільки з точки зору необхідності збереження унікальної спадщини, а як до живої мови, яка повинна передаватися від покоління до покоління і вирішувати завдання комунікації в сучасному світі», – цитує Рєзнікова пресслужба міністерства.

Як сказано в повідомленні, електронні консультації триватимуть майже місяць. Письмові пропозиції та зауваження до проєкту акта приймають до 22 лютого 2021 року на електронну адресу: yakymenko@mtot.gov.ua. Ознайомитися з проєктом концепції можна тут.

Про розробку концепції розвитку і популяризації кримськотатарської мови до 2023 року Резніков повідомляв раніше. Він також нагадав, що Мінреінтеграції звернулося до корпорації Google LLC з проханням включити кримськотатарську мову в сервіс Google Translate.

Також міністерство звернулося до компанії Duolingo – платформи з вивчення іноземних мов – з пропозицією запустити курс із кримськотатарської мови на базі їхнього сервісу.