Кравчук хоче референдум про Донбас і Крим

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, колишній президент України Леонід Кравчук пропонує провести всеукраїнський референдум із питань, що стосуються нині окупованих територій Донбасу і Криму.

«Ідеться про мир і війну, про життя і смерть, рідко буває, щоб так глибоко розходилися люди, а вони розходяться. Тому, можливо, нам потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна-24».

«Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої патріотичні вподобання на різних політичних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка в політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні», – сказав Кравчук.

«Я хочу згадати спільну позицію США, ОБСЄ і нового голови організації, міністра закордонних справ Швеції з питань України. Подивіться, як було сказано і має важливе значення для можливого формулювання питання на референдум: пошук сталого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов’язань ОБСЄ з повагою до повного суверенітету і територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Севастополем», – наголосив він.

«Тобто має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати: «Ні, цього не може бути, вся територія України є цілісною і незалежною, і вона має належати Україні», – вважає Леонід Кравчук.

26 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і загалом закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Президент Володимир Зеленський, який домагався ухвалення цього закону і привітав його ухвалення, на цей момент іще його не підписав, і закон не набув чинності.

Текст закону в остаточно ухваленому вигляді на цей час не оприлюднений. Текст, який виносився на друге читання, передбачав заборонити виносити на всеукраїнський референдум, зокрема, питання, «спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України», але натомість прямо передбачав, що предметом всеукраїнського референдуму може бути питання про зміну території України.

Далі в тексті закону до другого читання було пояснено, що «всеукраїнський референдум щодо зміни території України – це форма прийняття громадянами України, які мають право голосу, рішення щодо затвердження прийнятого Верховною Радою України закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України».

При цьому Головне юридичне управління Верховної Ради в зауваженнях до цього проєкту звернуло увагу, що цей момент законопроєкту суперечить Конституції і законодавству України, бо «прийняття парламентом рішення про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України є остаточним процедурним фактом, що передбачений Конституцією України, і не потребує будь-якого підтвердження на всеукраїнському референдумі».

Крім того, мовиться в документі, «питання про зміну території України… є внутрішнім питанням України, що вирішується виключно всеукраїнським референдумом, і не може бути предметом міжнародного договору, а відтак зазначений в законопроєкті закон про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України не може виноситись на всеукраїнський референдум і бути ним затвердженим».

Також текст законопроєкту про всенародний референдум до другого читання не передбачав можливості референдуму щодо підтвердження територіальної цілісності України, яка визначена Конституцією держави.