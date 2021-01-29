Тимошенко про звинувачення Зеленського: «Я не читаю таких речей»

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не захотіла відреагувати на слова президента Володимира Зеленського, який звинуватив її у «політичних перевзуваннях».



«Не треба робити інтриги. Я не читаю таких речей», – зазначила вона у коментарі Радіо Свобода.



У опублікованому 29 січня відеоблозі президент Володимир Зеленський заявив, що логотипом партії «Батьківщина» має бути мем «фейспалм», а слоганом – «20 років на ринку перевзувань».



«Кажуть, що найшвидша істота на планеті – це гепард. Насправді це не так – це окремі депутати і швидкість, з якою вони перефарбовуються. Спочатку вони були категорично проти референдуму, але – бац! Вуаля! – і тепер вже ініціюють референдум з 5 питань чи зі скількох там», – сказав Зеленський.

27 січня Юлія Тимошенко заявила, що Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» буде ініціювати проведення референдумів із п’яти питань: постачання населенню українського газу та атомної електроенергії з 30-відсотковою рентабельністю, про продаж сільськогосподарських земель, про продаж стратегічної власності, питання про легалізацію канабісу і про гральний бізнес.

26 січня парламент проголосував у другому читанні за законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який перебував на розгляді Верховної Ради більш ніж пів року. Його вніс президент Володимир Зеленський, який від початку каденції обіцяє встановити народовладдя в Україні.

Також на цю тему: Народовладдя через референдум. Чи виконає Верховна Рада обіцянку Зеленського?

Згідно з текстом законопроєкту, предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.