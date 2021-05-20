«Зеленський у косоворотці». Як відреагували соцмережі на одяг президента до Дня вишиванки?

В Україні та світі уже 15 років відзначають День вишиванки. Традиційно, у третій четвер травня одягають вишиванки, фотографуються, роблять селфі і викладають фото на своїх сторінках у соціальних мережах. Зробив це і президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою. І соціальні мережі «вибухнули». Чому – розповідаємо.

«Наша гордість, наш символ і наш скарб», – такий коментар супроводжує фотографію подружжя Зеленських у вишиванках на офіційній сторінці президента України Володимира Зеленського в інстаграмі, опубліковану 20 травня у Всесвітній день вишиванки.

«Вишита сорочка одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки!», – написав президент України у твіттері.

Відвідувачі сторінок одразу ж звернули увагу на крій сорочки, яку одягнув Володимир Зеленський.

На їхню думку, вона схожа на російський традиційний одяг – косоворотку.

larisa_petrenko67: «Вишиванки гарні, тільки у нього чомусь косоворотка»

misko__batjar: «Косоворотка – російська народна чоловіча сорочка з косим коміром. Має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок; за версією історика Дмитра Лихачова, такий комір створений для того, щоб натільний хрест не випадав під час роботи. З'явилася у Москівщині не раніше XV століття»

mokosh_a «І ніхто не скаже, що то російська косоворотка, а ніяка не вишиванка 😂»

«Ви мабуть країною помилилися», «Оце покварталив!», «Лапті ще забув взути», – коментували користувачі мережі Twitter.

Інші читачі сторінок президента України хвалили вишиванки Зеленських, вітали подружжя із Днем вишиванки, а критику називали «придирками».

dimka_voytovich: «Найгарніша президентська пара».

tvoja_lesia: «З Днем Вишиванки, Володимире Олександровичу».

Із Instagram та Twitter хвиля покотилася у Facebook

«Це що, спеціально?!», «Невже він не знає, що це косоворотка?», «Хто підказав президенту Україну вибрати такий одяг?», «Що це за бренд?». «Навіть Шварц та Сталлоне в курсі, що таке вишиванка», – так відреагували деякі користувачі фейсбуку.

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян написав, що його вже нічого не дивує.

А Вахтанг Кіпіані зіронізував: «В архівах ФСБ знайдено джерело натхнення тов. Зеленського».

Проте, такий стиль дискусії підтримують далеко не всі.

«Насмішки» шкодять, вважає журналістка Мирослава Барчук.

«Друзі, гнобити когось, хто вдягнув неканонічну вишиванку, це все рівно, що насміхатися з того, хто неправильно і невміло, але заговорив українською мовою. Тут агресія, насмішки руйнівні і контрпродуктивні. Для чого? Важливо, що людина вмотивована вишиванку вдягнути...», – написала Барчук.

Чи справді це російська косоворотка?

Чому такий одяг до Дня вишиванки обрало президентське подружжя, пояснила сама Олена Зеленська.

«На Дніпропетровщині, де народилися ми й де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре. Це наша регіональна «вишиванкова» родзинка. А які «вишиванкові» особливості вашого регіону?», – написала перша леді.

Дизайнер Артем Климчук (ARTEMKLIMCHUK), який створював сорочки для подружжя Зеленських до Дня вишиванки, стверджує, що вони за старовинними зразками оригінальних вишиванок, знайдених в музейних архівах Дніпропетровської області.

Про це Климчук розповів Vogue.ua.

Для сходу України бічний розріз на сорочці був досить типовим елементом

«Під час створення вишиванки для Володимира, за основу ми взяли національний костюм дніпропетровського регіону. Для сходу України бічний розріз на сорочці був досить типовим елементом. Він був дуже популярний в XIX столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз», – сказав Артем Климчук.

«Ми використовували традиційні орнаменти регіону і характерний виріз на сорочці для жінок квадратної форми. Ми стилізували трохи візерунки, вишили їх хрестиком і ретязем, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях», – розповів дизайнер.

Натомість, у Музеї Івана Гончара Радіо Свобода сказали, що особливість української традиційної сорочки полягає саме в тому, що вишивка розташовується посередині сорочки.

«Особливість української традиційної сорочки полягає в тому, що вишивка розташовується посередині сорочки. Вона може мати центральний розріз пазухи, який розділяє візерунок на дві половини, або суцільну маніжку із заходом з лівого боку, та орнамент завжди розташовується посередині – і це головна особливість», – сказала старша наукова співробітниця в секторі «Тканина. Одяг» Музею Івана Гончара Олександра Строчай.

Вишиванки президента Володимира Зеленського та його дружини вже другий рік поспіль викликають палкі обговорення у соціальних мережах. Минулого року більше критикували бренд, а цього року саме сорочку президента.

День вишиванки в Україні відзначається із 2006 року.