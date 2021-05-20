У музеї Гончара розповіли, чи схожа вишиванка Зеленського на російську косоворотку

Особливість української традиційної сорочки полягає в тому, що вишивка розташовується посередині сорочки, так прокоментували зовнішній вигляд вишиванки, яку одягнув Володимир Зеленський, у музеї Івана Гончара.

«Особливість української традиційної сорочки полягає в тому, що вишивка розташовується посередині сорочки. Вона може мати центральний розріз пазухи, який розділяє візерунок на дві половини, або суцільну маніжку із заходом з лівого боку, та орнамент завжди розташовується посередині – і це головна особливість», – розповіла старша наукова співробітниця в секторі «Тканина. Одяг» Музею Івана Гончара Олександра Строчай.

Вона пояснила, що в традиційному російському вбранні візерунок зміщений на лівий бік сорочки, може розташовуватися вертикальною смужкою або по косій лінії.

«У традиційному російському вбранні візерунок зміщений на лівий бік сорочки, може розташовуватися вертикальною смужкою або по косій (від плеча до бокового шва). Відтак, орнаменти не розташовуються по центру – і це головна відмінність», – додала Строчай.

20 травня на офіційній сторінці Володимира Зеленського в інстаграмі з’явилося фото президента з дружиною у вишиванках. Частина користувачів соцмереж відзначила схожість вишиванки глави держави із косовороткою – атрибутом російського національного костюма.

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки.