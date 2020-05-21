Забіг у вишиванках: у світі, на Донбасі і навіть в окупації

Україна святкує День вишиванки. У цей день вишиванку одягають не лише на роботу чи на прогулянку, але й на забіг. Під час карантину бігові організації шукають альтернативу масовим забігам, тож пропонують кожному охочому подолати свою улюблену дистанцію у вишиванці. До акції приєдналися представники майже всіх регіонів України, не залишилися осторонь Луганщина та Донеччина, а також знайшлися бігуни в окупованих містах!

Ще раз зав’язую шнурки на кросівках, вмикаю улюблену українську музику і починаю бігти. Сьогодні не на рекорд, не заради боротьби з собою, сьогодні – святковий настрій і бажання: нагадати українцям про «свій культурний код» – вишиванку. 21 травня о 8-й ранку таких святкових бігунів у вишиванках виявилося вдосталь. Бігли всюди – у Львові, Києві, Харкові, Миколаєві. Хтось біг самостійно, інші – з друзями.

Анна Моісеєнкова з Дружківки Донецької області разом з подругами пробігла 15 кілометрів за півтори години. Дівчата займаються бігом професійно, беруть участь в забігах не вперше, а ось онлайн марафон був дебютним. Кажуть, коли люди бачили бігунів у вишиванках, то дивувалися та цікавилися, а що за свято.

«Сьогодні для нас був дивовижний ранок. Це було настільки від серця і від душі. Ми сьогодні втрьох бігли, і це було як одна родина заради України, заради того свята. Враження дивовижні. Для нас це історія та емоції, які важко передати. Це круто і дійсно заряджає та об'єднує Україну», – розповідає Анна.

Сергій Невмирич – активний учасник спільноти «Біговий Краматорськ». Каже, пропустити патріотичний забіг до Дня вишиванки не міг.

«Подолав дистанцію 8,3 км за 43,59. Встановити рекорд не намагався. Біг для задоволення в селі Сергіївка Слов'янського району Донецької обл. Враження чудові. Дякую організаторам! Усіх запрошую брати участь у спортивних та патріотичних заходах, а також вести здоровий спосіб життя, та любити свою країну», – каже Сергій Невмирич.

Анна Попова зі Слов'янська цього року бігла онлайн марафон у Миколаєві.



«Ми бігли о 6-й ранку. Люди, звичайно, звертали увагу на таких бігунів. Ми ж не просто у спортивних костюмах бігли, а в нарядних чарівних білих вишиванках. Мені вишиванку подарувала мама десь півтора роки тому. У ній і подолала 7 км – звичайна моя дистанція, яку я треную вже тривалий час», – пояснює Анна Попова.

Забіг в окупації подолали Світлана з братом. Молодь перед карантином приїхала в Алчевськ, щоб провідати родичів. Після того, як закрили КПВВ, повернутися не змогли, кажуть, треба перечекати.

«Пробігли марафон у вишиванках без вишиванки. Бо у нас вийди зараз у вишиванці й буде купа запитань. Але є фєнєчкі з вишивкою, тому вважаємо, що були на одній хвилі з усією Україною. Такі забіги потрібні, щоб об'єднувати Україну. Ми, як ніхто, знаємо, наскільки це важливо – тримати в серці щось українське», – каже Світлана.

До акції долучилися в усіх обласних центрах України.

Тетяна Удовенко вже другий рік поспіль бере участь у забігах у вишиванках. Сьогодні подолала 5 кілометрів у київському ботанічному саду.

«Для нас це неймовірна подія, тому що таким чином ми не тільки підтримуємо свою спортивну форму чи вболіваємо за здорову націю, ми підтримуємо символіку України. Вишиванка – це є символ нашої Батьківщини, дзеркало народної душі, здоров'я й краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові й вірності, адже вишита українська сорочка – це не просто одяг, це справжній оберіг», – каже Тетяна Удовенко.

Ірина Касьяненко зізнається, що зараз не вистачає івентів, які б стимулювати та мотивували, просто бігати – нудно. Тому, коли дізналася про забіг, а ще й побачила чарівну нагороду – вирішила бігти. Ще й дистанцію обрала символічну – 21-го бігла 21 км.

«Я розуміла, що буду бігти у вишиванці й це буде привертати увагу. А тут ранок. Здається, було 6 градусів. І люди йшли в куртках, мерзли, а тут я – у білій футболці-вишиванці з гарним настроєм. Хтось посміхався, махав з маршруток. Зазвичай, на нас дивляться і думають «якісь бігануті», а в цей раз було мега-позитивно. Я зранку ще думала, може пробігти ввечері. Але потім вирішила, якщо ввечері, то ніхто не побачить цю красиву вишиванку. Тож зібралася, пробігла, звичайно, що виставила пост – «З днем вишиванки, Україно!». І це був дійсно чудовий ранок», – пояснює Ірина Касьяненко.

Через карантин у біговому розкладі Тетяни Трохимець скасувалося три півмарафони і перший марафон. Було тяжко, зізнається дівчина, тому такий забіг став і мотивацією, і позитивом.

«Такий формат онлайн – дещо нове явище для бігунів, але це об'єднує всю Україну, і ти відчуваєш, що десь там далеко від тебе біжить багато людей разом з тобою, і це просто неймовірно. Я пробігла «золотий круг Русанівки». А це 8,14 км. Підняла настрій багатьом бігунам, а також людям, які йшли на роботу, всі посміхалися і показували клас, чим підтримували і заряджали мене бігти далі. Планувала я пробігти 5 км, але захопилася і вийшло більше», – каже Тетяна Трохимець.

Катерина Маджід із Харківської області подолала 15 кілометрів.

«Чому вирішила пробігти? Бо це, насамперед, незвичайний формат в такий урочистий день. Бігом займаюсь давно, у своєму «гаманці» маю 4 марафони, зараз готуюсь до тріатлону. Тому це було звичайне тренування, обсягом 15 км, але в незвичайній екіпіровці. Реакція оточуючих була різною щодо східної України, але частіше здивування та вітання! Всіх українців вітаю та приєднуюсь, що #бігтиразом весело і корисно!», – каже Катерина Маджід.

Проте українці у вишиванках бігали і в інших країнах.

Ольга Пастухова сьогодні вийшла на ранкову пробіжку у вишиванці в Австрії.

«Моя вишиванка – це подарунок бабусі. Вона її сама вишивала. Каже, що цей візерунок передавався від бабусі – онуці. Тому за традицією своїм онукам вже буду вишивати я хрестиком таку сорочку. В Австрії ще діють деякі карантинні обмеження, проте я живу за містом, тому тут природа, краса і жодних порушень та штрафів. Коли одногрупники побачили мій пост з фото, то, звичайно, запитували, чому я така святкова і з чим мене вітати», – розповідає дівчина.

А ось Артем Бухало у вишиванці біг в Об’єднаних Арабських Еміратах – зареєструвався на дистанцію 10 км.

«Відсутність достатньої кількості кисню і висока температура особливо зараз не завжди дозволяє показувати гарні результати. Тому бігаю у своє задоволення. Місцевий осередок не дуже розуміється на наших традиціях, особливої уваги ніхто не приділяв. А співвітчизники, а їх тут багато, завжди радо вітають такі прояви. Я отримав задоволення від такої події, відчув патріотичну атмосферу від учасників забігу, а себе – частиною України», – розповів Артем.

Онлайн-забіг триває цілий день 21 травня.

Все, що вам треба, – вдягнути вишиванку та пробігти будь-яку дистанцію в будь-якому місці, де б ви не були. Зафіксувати свій час та викласти щасливе святкове фото у фейсбуці чи інстаграмі з хештегом #УкраїнаБіжить. Крім того, ваш результат треба викласти в один із чатів бігової спільноти (у кожного міста свій телеграм-канал), і ваш час врахують в загальну статистику.