После интервью бывшего лидера боевиков российских гибридных сил на Донбассе Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону в украинских СМИ разгорелась дискуссия: допустимо ли СМИ давать площадку для транслирования призывов к терроризму. Если полистать европейские и американские учебники по журналистике, то можно найти несколько примеров общения репортеров с лидерами и представителями группировок, которые были признаны террористическими.

Одним из самых первых в истории современных СМИ примеров такого общения называют документальный фильм журналистов ВВС об Ирландской республиканской армии (ИРА) – «At the edge of the Union». Показ фильма сначала запретили, затем отложили, а потом выпустили только с дополнительными сценами. Такими, которые смогут продемонстрировать, что «герои фильма – террористы».

Исследователь медиа Джон Дэвид Виера в статье «Терроризм на ВВС: ИРА на британском телевидении» пишет: «Освещение терроризма по радио и телевидению ставит журналистов в крайне сложное положение, где даже выбор слов становится решающим. Террористы подчеркивают политический характер своих действий, называют себя борцами за свободу. С точки зрения ИРА – они ведут войну, а с точки зрения британского правительства, война предполагает легитимность противника, так что никакой войны нет, только насильственные преступления».

Бен Ладен на CNN

Классический примером «интервью с террористом» называют работу журналиста CNN Питера Арнета. В 1997 году он взял интервью у Усамы Бен Ладена. К этому моменту будущий организатор угона самолетов и теракта 11 сентября 2001 года уже был объявлен международным террористом, а сам он объявил войну Соединенным Штатам. Это было его первое телевизионное интервью.

Разговор с самим Бен Ладеном – только часть девятиминутного сюжета, который помещает заявления главаря «Аль-Каиды» в контекст его действий. Сам автор – военный репортер с большим опытом. Он освещал войну во Вьетнаме, а затем войну в Персидском заливе. Чтобы взять интервью у Бин Ладена, он поехал в заброшенную афганскую деревню.

«Талибан» на BBC

В 2006 году интервью с боевиками, на этот раз из движения «Талибан», взял корреспондент ВВС Дэвид Лойн. Интервью с ними также не стояли особняком – это была часть большого видеосюжета о войне в Афганистане. Моджахеды разрешили журналисту провести несколько дней вместе с группой боевиков, которые воевали с британскими военными. Впоследствии Лойн рассказал, что еле выбрался оттуда живым – только благодаря тому, что один из полевых командиров вспомнил про старый пуштунский закон гостеприимства.

Найти сам репортаж нам не удалось. На этом видео автор рассказывает о своем опыте общения с радикальной группировкой.

Не всем так везет. В 2012 году в Сирии боевики группировки «Исламское государство» похитили американского репортера Джеймса Фоли – до этого он много лет писал про военные конфликты на территории арабских стран. В 2014 году Фоли обезглавили вместе с другим военным репортером, Стивеном Сотлоффом. До этого в 2002 году боевики «Аль-Кайды» похитили и убили журналиста Дэниэла Перла.

«Исламское государство»​ в западных СМИ

С западными журналистами общались и представители группировки «Исламское государство». В 2014 году немецкий репортер и документалист, бывший член парламента, Юрген Тоденхофер побывал в группировке «Исламское государство» и вернулся живым. По словам самого Тоденхофера, боевики гарантировали ему безопасность, поскольку хотели, чтобы их организацию признали как государство.

Оттуда он привез документальный фильм «10 дней в ИГИЛ», впоследствии вышла и книга. Через 2 года Тоденхофер снова поехал на ближний восток, где записал 10-минутное интервью с одним из лидеров сирийских боевиков из группировки «Фронт ан-Нусра». Боевик с закрытым лицом заявил, что его группировку оружием снабжают американцы и интервью широко разошлось в российских СМИ.

Немецкий журнал «Шпигель» написал, что интервью выглядит как дезинформация от Башара Асада, с которым боевики «ан-Нусры» сражались. Режиссер тогда не стал отвечать на вопросы «Шпигеля», а вместо этого написал пост в «Фейсбуке», который, впрочем, не снял все вопросы о возможных фейках.

«Хамас» в израильской прессе

Нельзя не обратить внимание и на израильский опыт общения с боевиками «Хамаса». В октябре 2018 года в газете «Едиот Ахронот» вышло интервью с одним из лидеров «Хамаса» – Яхьей Синваром. Он отсидел в израильской тюрьме больше 20 лет и вышел в 2011 году только благодаря сделке по обмену заключенных боевиков из Палестинской Автономии на захваченного исламистами в Газе капрала Гилада Шалита.

Интервью брала известная журналистка Франческа Борри – текст вышел одновременно в итальянской и израильской газете. В 2012 году «Хамас» заявил, что не будет общаться с журналистами из Израиля, существует и государственный запрет на въезд израильским журналистам для работы в Секторе Газа – именно там находится Синвар. В интервью он оправдывает террористические методы своей группировки, однако призывает к миру.

Зачем боевикам медиа

Медиаприсутствие не менее важно для боевиков организаций, которые признаны террористическими, чем реальные взрывы и боевые операции – телеинтервью давало выход на большую аудиторию, обеспечивало узнавание и помогало запугивать людей по всему миру. Журналисты в свою очередь преследуют свою цель – максимально полно проинформировать людей о том, что происходит в мире. Это не может не вызывать конфликты с властями. В учебнике «Терроризм и медиа: справочник для журналистов», приводится такой пример: «В 1986 году телеканал NBC выпустил в эфир интервью с Аббулом Аббасом – возможным организатором террористического захвата круизного лайнера Achille Lauro. Это интервью осудили представители американского правительства, которые также пожаловались, что журналисты не рассказали, где они общались с Аббасом. Это осуждение поддержали некоторые американские СМИ», – говорится в исследовании.

Сторонники журналистов NBC заявляли в ответ, что раскрытие местонахождения поставило бы крест на возможности других интервью и таким образом лишило бы читателей возможности получать качественные новости. Они же, впрочем, предупреждали, что неопытность или безответственность журналиста может привести к прославлению террористов. В 2003 году американские военные взяли Аббула Аббаса в плен во время вторжения сил альянса в Ирак. В 2004 году военные сообщили о его смерти от естественных причин.

Сегодня, говорит в интервью для проекта UNDP эксперт по вопросам международного терроризма Ахмад эль-Мухаммад, террористы ведут вербовку и пропаганду в социальных сетях. Призывы в пропагандистских видео построены так, чтобы повлиять на людей в самых разных странах. Слушателям как бы говорят, что теперь не обязательно ехать на Ближний Восток, чтобы противостоять врагам, говорит эксперт, который много лет проработал в Малайзии.

«Социальные сети – это ключ к рекрутингу. Это очень мощный инструмент, с помощью которого террористы могут выходить на большую аудиторию. Например, раньше группировка «Исламский джамаат» вербовала людей на встречах один-на-один, а теперь у них есть доступ к социальным сетям и массовой вербовке», – говорит эль-Мухаммад. Он также подчеркнул, что речь не только о соцсетях вроде Facebook и Instagram, но и о мессенджерах – призывы рассылаются в WhatsApp, Telegram и других.

«Исламское государство» и другие современные организации, которые признаны террористическими, используют социальные сети не только для рекрутинга, но и для простого распространения своих видео с насильственными действиями, с преступлениями, пишут авторы исследования «Молодежь и насильственный экстремизм в социальных медиа. Сопоставление исследований». Сборник издали в 2019 году при поддержке UNESCO. Разумеется, социальные сети и мессенджеры предпринимают постоянные усиления по удалению контента с экстремистскими призывами и насилием. Кстати, 20 мая YouTube удалил сразу два топовых канала, которые использовали пророссийские боевики на Донбассе – News-Front и Anna News.

