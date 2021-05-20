Зеленський розповів, чи піде на другий термін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його рішення щодо балотування на другий термін збігатиметься з бажанням суспільства. Про це глава держави сказав під час пресконференції, присвяченій двом рокам його президентства.

«Рано і несправедливо говорити, тому що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигли. Я вважаю, що є багато обіцянок, я не хочу, щоб вони залишилися в історії як обіцянки. Моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимось, як буде, як станеться», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що хоче бути кращим за попередніх президентів.

«Я все ж таки хочу бути кращим за всіх попередніх президентів. Вважаю, що Україна гідна, щоб кожен наступний президент був кращим за попереднього. Я впевнений, що після мене буде кращий президент за мене. І це важливо. Тому важливо, щоби Україна не дивилася назад, а дивилася тільки вперед», – додав глава держави.

20 травня президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію, присвячену двом рокам його президенства. Вона відбулася на держпідприємстві «Антонов».

Другий рік правління президента України Володимира Зеленського на відмінно або добре оцінюють чверть українців, 34% – задовільно, 42% – незадовільно або жахливо, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».