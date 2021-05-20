«Слава Богу, Порошенко до мене не приходить» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має на сьогодні прямих контактів зі своїм попередником Петром Порошенком. Про це Зеленський сказав на пресконференції 20 травня у Києві.

«Щодо Петра Порошенка – у мене немає до нього ніяких сентиментів, ніяких розмов, хоча він дуже хотів, як Віталій Володимирович (Кличко – ред.), який приходить. То ця людина (Порошенко – ред.) не приходить, слава Богу, я дуже радий. Мені так легше жити і працювати. А вони всі зі мною хочуть домовлятися, таке поняття є в українській політиці «треба домовлятися». Я людина, яка просто не спроможна на це віж природи, я вважаю, що їм не пощастило», – сказав Зеленський.

Зеленський на запитання журналіста Дмитра Гордона, чи стане він «вироком» для Порошенка, сказав: «Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити що відбулось. Я вважаю він багато зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом України. Все це добіжить. Це карма. Окрім правоохоронних органів, це карма».

Сам Петро Порошенко наразі не коментував публічно ці висловлювання Володимира Зеленського.

П’ятий президент України Петро Порошенко фігурує у десятках кримінальних справ, він неодноразово казав, що це є «політичне замовлення» проти нього.