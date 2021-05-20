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20 травня 2021, Київ 12:47
Новини | Політика

Опитування: 42% українців назвали «жахливим» другий рік президентства Зеленського, чверть – позитивним

«Відносно краще оцінюють другий рік каденції чинного голови держави мешканці заходу та центру, молодь, виборці Зеленського», – йдеться в дослідженні

Другий рік правління президента України Володимира Зеленського на відмінно або добре оцінюють чверть українців, 34% – задовільно, 42% – незадовільно або жахливо, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

«Відносно краще оцінюють другий рік каденції чинного голови держави мешканці заходу та центру, молодь, виборці Зеленського. Відносно кращі оцінки отримали такі сфери програми «Держава в смартфоні», «Велике будівництво», звільнення полонених і заручників, зміцнення обороноздатності, міжнародна політика та об’єднання країни», – вказують автори дослідження.

За їхніми даними, середні оцінки отримали боротьба з коронавірусом, реформування освіти, оновлення кадрів у органах влади, припинення вогню на Донбасі й соціальний захист населення.

Найгірше опитані оцінили реформування медицини, економічний розвиток, земельну реформу, зменшення впливу олігархів на політику і боротьбу із корупцією.

Що б українці запитали у президента в другу річницю його роботи? (опитування)
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Що б українці запитали у президента в другу річницю його роботи? (опитування)

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Опитування провели 16-18 травня. Опитували населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

21 квітня 2019 року Зеленський переміг у другому турі виборів президента. 20 травня він склав присягу і вступив на посаду президента.

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