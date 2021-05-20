Зеленский и война на Донбассе: что изменилось за два года

«Самым важным вопросом для Украины» называл два года назад Донбасс кандидат в президенты Владимир Зеленский. Он хотел ввести миротворцев в зону боевых действий, договориться с россиянами и даже объявить референдум, чтобы народ сам решил: чем можно поступиться ради мира. Как изменилась политика Зеленского по Донбассу за два года его президентства?

Предвыборная гонка: личный враг Путин и возвращение «зомби»

И до того, как объявить о решении идти в президенты, и в статусе кандидата Владимир Зеленский давал интервью и украинским, и зарубежным журналистам, и просто записывал видео для интернета. Из его высказываний можно сформировать и его картину происходящего в Донецкой и Луганской областях, и мирный план.

Путин – личный враг

На вопрос журналистов РБК-Украина «для вас лично Путин враг» Зеленский отвечает коротко: «конечно».

Мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной

Он подчеркивает свое негативное отношение к России в контексте скандала с журналистами программы «Схемы»: «Ни я, ни студия «Квартал-95», ни каждый из участников нашего коллектива, – мы не работаем в России после того, что Россия сделал с Украиной… На меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания «Квартал-95» помогали нашей армии финансами».

«Прекратить стрелять» и миротворцы

Просто прекратить стрелять

Во всех своих допрезидентских интервью Владимир Зеленский декларирует, что не собирается идти с войной на Донбасс: для него в приоритете жизни людей. Поэтому войну надо заканчивать дипломатическим путем.

«Мы больше не хотим войны. И мы эту войну не начинали. Но, если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, – мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди… Там надо предметно прекратить огонь прежде всего. Просто прекратить стрелять», – сообщает кандидат во время общения с журналистами.

На линию разграничения заходят миротворцы

Для достижения мира будущий главнокомандующий поддерживает «план Волкера». О миротворцах на Донбассе Зеленский вспомнит в нескольких интервью: «На линию разграничения заходят миротворцы, затем в города и маленькие села, а затем уже они переходят в Луганск и Донецк. И тогда хотя бы есть прекращение огня».

Переговоры с Россией, референдум и компромиссы

Люди, смотрите, вот список. Вот вам референдум

С главарями группировок «ДНР» и «ЛНР», считает Зеленский, нет смысла говорить, потому что их поставила Россия. Поэтому надо вести переговоры с Россией. За четыре дня до того, как объявить о своем участии в борьбе за кресло президента, Зеленский дал большое интервью Дмитрию Гордону. В нем он предлагает организовать референдум, чтобы люди решили: на какие компромиссы с Россией стоит пойти, чтобы достичь мира: «А очень просто решить, что (отдавать): не решай сам.., не делай из себя самого умного… Возьми этот список, выступи по телевизору: люди, смотрите, я с ним говорил, вот список. А вот наш список. А вот они идут на это. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Но, как и выборы президента, все решение на вас. Вот вам референдум… Утвердили список – и пошли жить».

Никаких компромиссов по поводу суверенитета

Позднее, уже в статусе кандидата, Владимир Зеленский скажет, чего он никогда не уступит: «Что касается компромиссов: никаких компромиссов по поводу суверенитета Украины, по поводу независимости Украины мы не можем проводить: мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями».

Минские соглашения

Неоднократно кандидат Владимир Зеленский повторит фразу о том, что Минские соглашения не работают. Поэтому формат переговорщиков надо расширять.

Минские договоренности не работают

«Все, что у нас есть, – Минские договоренности, которые не работают. Да, нужно расширять этот стол, да, нужно туда привлекать США и Великобританию, делать, может быть, новый формат этого минского стола», – делится планами будущий президент.

Информационная война

Нам нужно начать информационную войну и победить в ней

А вот на информационном поле кандидат Владимир Зеленский готов воевать и побеждать: «Я считаю, что нам нужно начать информационную войну серьезную и победить в ней. Это возможно, потому что это без жертв». Для победы он намерен создать русскоязычный телеканал: «Мы многих знаем: в наши компании мы приняли очень многих ребят, которые сбежали из Донецка и Луганска после начала войны. Они не согласны с той позицией, которая у многих там появилась, у многих украинцев появилась: русские придут, нас спасут. Зомби. Ничего страшно. Можно вывести их. Должны появиться русскоязычные новости, русскоязычный канал европейского уровня. Им надо объяснить, им надо постоянно туда пушить постоянные месседжи: мы украинцы и вы там. Это временно. Вы наши».

Пенсии для жителей ОРДЛО

Мы должны платить им пенсии

В интервью телеканалу ICTV (маркировано плашкой «предвыборная агитация») Зеленский выскажется за выплату пенсий в ОРДЛО: «Я считаю, что мы должны платить им пенсии. Понятно, что они там приезжают на территорию Украины, получают, уезжают. Но большая часть людей там, – они отрезаны от этого. Я бы вернул это».

Реанимация Минских переговоров

Мы хотим все закончить

20 мая 2019 года Владимир Зеленский становится президентом. 3 июня он говорит о том, что надо разблокировать Минский процесс. Ни о каком расширении формата переговоров, как это было до выборов, Зеленский не говорит. 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе президент Зеленский сказал, что Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей. Вот чего ждет Зеленский от первых переговоров при своем руководстве страной: «Это первые шаги. Во-первых, прекращение огня. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленных и очень много пунктов».

Разведение сил

При президентстве Владимира Зеленского в 2019 году состоялось разведение войск в трех местах: в районе Станицы Луганской, Золотого-4 и Петровского. В апреле 2020 года Зеленский заявил, что разведение помогло уменьшить обстрелы. Если президент имел в виду общую ситуацию в зоне ООС, то, исходя из отчетов СММ ОБСЕ и по подсчетам Радио Донбасс.Реалии, – заявление Зеленского не соответствует действительности.

«Формула Штайнмайера» для Донбасса

Осенью 2019 года Украина в лице тогдашнего министра иностранных дел Вадима Пристайко одобряет так называемую «формулу Штайнмаера». Это происходит до встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Буквально формула означает такую последовательность: выборы в ОРДЛО по украинским законам – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления ОРДЛО – Киев получает контроль над границей. Отметим, до этого Зеленский выступал против особого статуса Донбасса.

Реанимация «Нормандского формата» и встреча с Путиным

9 декабря 2019 года Владимир Зеленский встретился с Владимиром Путиным в первый и, пока что, единственный раз.

На пресс-конференции Зеленский говорит, что сначала надо добиться безопасности, а уже потом выполнять политическую часть Минских договоренностей. Он настаивает, что надо вывести иностранные вооруженные формирования из ОРДЛО. «Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного над государственной границей», – уточнил Зеленский. Еще он отметил, что участники переговоров высказали заинтересованность в «инкорпорирвоании» «формулы Штайнмаера». А еще Владимир Зеленский озвучил пункты, на которые никогда не согласится:

Федерализация;

Никто не будет влиять на вектор развития Украины;

Украина не уступит свои территории.

«Прекращают стрелять»

Через 5 месяцев Зеленский и Путин говорят по телефону: обсуждают прекращение огня, разведение войск, особый статус ОРДЛО и децентрализацию. На следующий день на Донбассе наступает «полный и всеобъемлющий режим прекращения огня». Позже Владимир Зеленский неоднократно скажет, что Украина придерживается перемирия, а гибридные силы России заинтересованы в его срыве. Это перемирие более-менее действовало до конца 2020 года,жертв было меньше, но все же четверо военных Украины были убиты.

«Будапештский меморандум»

Накануне местных выборов осенью 2020 года в офисе Зеленского заговорили о «Будапештском меморандуме». В 1994 году в обмен на отказ от ядерного оружия Россия, США, Великобритания гарантировали Украине безопасность. Теперь президент решил выяснить, поддерживают ли украинцы право на использование гарантий безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности страны. На этот вопрос позитивно ответили 74 процента украинцев. Зеленский сказал, что это важно для работы над стратегией обороноспособности страны.

Диалог с боевиками-2020?

Ранее Зеленский не допускал переговоров с оккупационными администрациями. В марте 2020 года появилась информация о Консультативном совете. В него должны были войти представители Украины и подконтрольных России боевиков. России отвели роль наблюдателя. Многие украинцы вышли на протесты. В итоге от этой идеи у Зеленского отказались.

Зеленский и Байден

Минские переговоры в тупике, с начала января ситуация обострилась: Большую часть из 30 погибших за четыре месяца военных убили снайперы гибридных сил России.

На этом фоне 2 апреля 2021 года Владимир Зеленский говорит по телефону с новоизбранным президентом США Джозефом Байденом. До этого разговора американский лидер уже соглашается с тем, что Путин – убийца.

«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупацию полуострова», – так коротко описала часть разговора двух президентов украинская сторона.

Париж и кластеры

Через две недели после разговора с президентом США Зеленский едет в Париж поговорить с лидерами Франции и Германии. Здесь он сообщает об эскалации на Донбассе. Также Зеленский рассказывает, что представители «нормандской четверки» будут обсуждать кластеры – шаги по выполнению Минских договоренностей.

Путин, выходи!

Готов предложить встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Через 5 дней после переговоров в Париже Зеленский обращается к Путину. Он не оставляет попыток договориться, в том числе, о режиме полного прекращения огня на Донбассе: «Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!». Также Зеленский упоминал Ватикан как возможное место встречи. Но Путин пока не хочет видеть Зеленского.

Итоги: что у Зеленского в силе, а от чего он отказался

В политике Зеленского по отношению к Донбассу неизменным остается настрой на «режим тишины», чтобы «перестали стрелять», и на окончание войны дипломатическим путем. Президент Украины не оставляет попыток договориться с россиянами. Правда, уже не упоминает, что украинцы должны на референдуме решить, чем можно поступиться ради мира: Владимир Зеленский сказал четкое «нет» федерализации и отказу от территорий. В то же время он чуть не усадил представителей оккупационных администраций за стол переговоров в Консультативном совете, при этом Россия из участника конфликта могла стать его наблюдателем. Также Зеленский уже не упоминает о миротворцах. Зато появились некие кластеры выполнения «Минска», которые пока не показали украинцам. А вот заявления о русскоязычном канале и участии в информационной войне Владимир Зеленский выполняет. Хотя обещанной победы на информационном фронте пока нет.

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