Суд просять скасувати результати «опитування Зеленського», яке проводили на місцевих виборах

Окружний адміністративний суд Києва просять скасувати результати опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський і яке провели під час місцевих виборів.

«На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України. Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі», – розповіли в ОАСК.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків, хоча в партії Зеленського «Слуга народу» припускали «політичні наслідки».

В опитуванні могли взяти участь всі охочі, хоча його проводили не на всіх дільницях. Респондентам не потрібно було реєструватися й демонструвати документи, які засвідчують особистість. Окремі громадяни повідомляли, що проходили опитування по кілька разів.

26 жовтня в партії «Слуга народу» повідомили попередні результати опитування. 82,97% підтримали ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, 46,7% – створення вільної економічної зони на Донбасі (46,48% виступили проти цієї ідеї), 89,6% підтримали скорочення народних депутатів до 300, 64,88% – легалізацію канабісу в медичних цілях, 74,21% – право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом.