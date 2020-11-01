Про «п’ять запитань» потрібно запитувати у Зеленського – міністр юстиції Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що організатори ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування не радилися з ним як міністром.

«Зі мною не радилися. Де обиралися (запитання опитування – ред.)? Не знаю. Напевне, що в Офісі президента. Або президентом особисто. Це точно те, що не проходило дискусію в Кабміні», – розповів Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він підтвердив, що жодних юридичних наслідків це опитування не має.

«Яка мета ставилася? Це знову ж таки потрібно запитувати в офісі і в президента, чи досягнута ця мета, чи ні, якою вона була. Гіпотетично окремі цілі, наприклад, як підтвердження підтримки скорочення кількості нардепів до 300, отримали додаткову легітимізацію. Оскільки референдум відбувся з цього приводу давно, голосів на відповідне голосування закону в другому читанні після висновку КСУ – явно були з цим складнощі. Можливо, зараз це дасть друге дихання відповідному голосуванню. І тоді ми зрозуміємо, що опитування було проведене недарма», – сказав міністр юстиції.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».