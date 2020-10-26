У «Слузі народу» заявляють, що порахували 74% анкет опитування Зеленського

Партія «Слуга народу» презентувала дані, які, за її заявою, є проміжними результатами опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським. Дані презентував голова партії Олександр Корнієнко під час брифінгу 26 жовтня.

За заявою партії, наразі опрацьовані 74% анкет, згідно з якими українці відповіли на питання президента так:

за ідею довічного ув’язнення за «корупцію в особливо великих розмірах» – 82,97%, проти – 13,87%

за створення «вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей» – 46,7%, проти – 46,48%

за скорочення кількості народних депутатів – 89,6%, проти – 29,53%

за легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю важкохворих підтримують – 64,88%, проти – 29,53%

за право України «на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом» – 74,21%, проти – 17,21%

Також Корнієнко уточнив, що опитування організовувала компанія «Зе Медіа».

«Партія «Слуга народу» взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень у передвиборчій агітації ми відмовилися від організації опитування. Його організувала стороння компанія, яку ми запросили, відібрали, вона називається «Зе Медіа». В неї є повна акредитація та спроможність проводити соціологічні дослідження», – заявив Корнієнко.

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Він додав, що «Слуга народу» вже співпрацювала з цією компанією на парламентських виборах. Водночас голова партії додав, що дослідження не було соціологічним опитуванням. «Зе Медіа» нібито відповідала за організацію роботи волонтерів та логістику.

«Одна з важливих умов, яку компанія нам надала – це відстрочка платежу. Тому що повністю всі розрахунки по цьому проєкту відбуваються постфактум», – сказав Олександр Корнієнко.

Напередодні голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в ефірі Радіо Свобода повідомила, що результатам опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не можна буде довіряти, адже воно буде нерепрезентативним.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».