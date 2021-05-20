Кличко пояснив напружені стосунки з Зеленським і ОП

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що напружені стосунки з президентом Володимиром Зеленський і його офісом у нього склалися, зокрема, через те, що він «не є представником цієї влади».

«По-друге, багато речей їх дратують. Наприклад, коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин. Я використовував свої зв’язки. Більш того, потім були розіслані листи, що єдиним контрагентом з закупівлі вакцини може виступати виключно уряд. Ми допомагаємо, але як у випадку локдауну, і як у випадку вакцини, це сприймається як перевищення повноважень Кличком», – заявив Кличко в інтерв’ю «Українській правді».

Коментуючи численні обшуки в столиці і те, чи обговорював він їх із президентом, Кличко заявив, що не бачив Зеленського вже пів року.

Щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака, то, за словами Кличка, він бачився з ним «місяць – півтора тому».

«Бачились десь місяць, може, півтора тому. На СМС не відповідає. Я розумію, що він зайнятий, багато справ, я думаю, не вистачає часу», – сказав мер Києва.

За його словами, протистояння з ОП – «це політичні речі».

Київська міська прокуратура повідомила цього місяця, що провела понад 60 обшуків у Києві – в комунальних підприємствах і в підрозділах КМДА. Також обшук відбувся вдома в голови виконавчого комітету політичної партії «УДАР» Артура Палатного.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.

«Жодного підтексту ці кримінальні провадження не мають, це виключно кримінальні злочини», – заявила Надія Максимець, речниця прокуратури Києва у коментарі Радіо Свобода.

В Офісі президента заявили, що звинувачення Кличка в політичному тиску на столичну владу, є «безпідставними».