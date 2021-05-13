Голова виконкому «Удару» Палатний заявив про обшуки, в прокуратурі відреагували

Після заяви соратника столичного мера Віталія Кличка, голови виконавчого комітету політичної партії «Удар» Артура Палатного від 12 травня про обшуки у нього вдома, які він назвав «політичним замовленням», у Київській міській прокуратурі Радіо Свобода сьогодні повідомили, в рамках якого провадження були проведені слідчі дії.

Речниця органу Надія Максимець на запитання про «справу Палатного» не назвала конкретно його імені, але підтвердила, що йдеться про колишнього народного депутата, а також про іще одного обранця, але вже депутата Київської міської ради.

«Провадження стосується «кришування» нелегального бізнесу, а саме – незаконні побори з підприємців, які облаштували свої торгівельні точки в підземних переходах в центральних районах міста Києва. Це багатоепізодне кримінальне провадження, в його межах вчора були проведені слідчі дії, обшуки в осіб, які фігурують у його межах, в тому числі в депутата Київської міської ради, а також у колишнього народного обранця», – заявила Максимець.

За її словами, за результатами цих обшуків вилучені речові докази.

«Були вилучені, в тому числі, чорнові записи, які свідчать про рух коштів, а також ті відсотки, які щомісяця отримували учасники цієї групи. І надалі вже в межах провадження буде надана правова оцінка і прийняті процесуальні рішення», – розповіла Максимець.

Вона зазначила, що прокуратура поки не повідомляла про підозри у межах цього провадження.

12 травня голова виконавчого комітету політичної партії «Удар» Артур Палатний на своїй сторінці у фейсбуці повідомив про обшуки, які проводили у нього вдома.

«Прямо зараз триває фарс під назвою «обшуки». Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені», – написав Палатний напередодні.

За останні два дні обшуки також відбулися в «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Київавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин», «Київміськсвітлі», а також – у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування. У Київській міській прокуратурі заявили, що за цими обшуками «немає жодного підтексту».