Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.

«Що стосується подій навколо міської влади. Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально «кошмарять» столичну владу. Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти», – цитує Кличка сайт КМДА.

Кличко також заявив, що події останніх днів, пов’язані з обшуками у комунальних підприємствах, він також розцінює як тиск на нього особисто.

«Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто! І скажу, з чим він пов’язаний. Бо Київ вивчає питання про запровадження виконкомів. Коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової. І цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок», – сказав Кличко.

Він зазначив, що обшуки сьогодні відбулися у головного архітектора Києва, а напередодні – у голови виконкому партії «УДАР».

У коментарі Радіо Свобода речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець заявила, що за цими обшуками «немає жодного підтексту».

«11-12 травня було проведено цілий ряд обшуків на різних комунальних підприємствах, департаментах КМДА, в офісах підрядних організацій, а також у фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються за різними статтям Кримінального кодексу: зловживання службовим становищем, розкрадання коштів, вимагання, «кришування» нелегального бізнесу, незаконні побори з підприємців, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах… Жодного підтексту ці кримінальні провадження не мають, це виключно кримінальні злочини», – заявила Надія Максимець.

За останні два дні обшуки відбулися в «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Київавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин», «Київміськсвітлі», а також – у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.