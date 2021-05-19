ДФС: у КМДА виявили порушення у сфері оплати оренди землі на понад 100 млн грн

Державна фіскальна служба України заявляє, що в Київській міській державній адміністрації виявили порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

У ДФС додали, що за результатами проведених обшуків у департаменті земельних ресурсів КМДА «викрили низку підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах».

«Встановлено: директор одного із товариств, з 2013 року по теперішній час, користувався земельними ділянками, без оформлення правовстановлюючих документів на них, та не сплачував орендну плату за землю комунальної власності», – йдеться в повідомленні.

У ДФС заявили, що такі дії спричинили тяжкі наслідки громадським інтересам, а саме у вигляді ненадходження коштів за орендну плату в розмірі понад 19 мільйонів гривень.

«Також при поданні декларації про сплату земельного податку й орендної плати за використання землі комунальної власності, за період 2017-2018 років, умисно занизив площу та нормативно грошову оцінку земельної ділянки. За фактами даних правопорушень 18 травня директора згаданої компанії оголошено в розшук. Наразі керівник згаданого підприємства переховується від органів досудового розслідування», – йдеться в заяві.

У рамках досудового розслідування досліджується можлива причетність службових осіб Київської міської державної адміністрації, «до скоєння правопорушень, які спричинили тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва у вигляді безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування службовими особами товариств земельними ділянками у Києві», додали у ДФС.

За повідомленням, за результатами обшуків виявили і вилучили кадастрові справи земельних ділянок розташованих у Києві, що свідчать про порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

За цими фактами до ЄРДР внесено 11 кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері зловживання владою, або службовим становищем, заявили в ДФС.

Минулого тижня прокуратура Києва заявила про проведення низки обшуків на різних комунальних підприємствах, департаментах КМДА, в офісах підрядних організацій, а також у фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються за різними статтями Кримінального кодексу: зловживання службовим становищем, розкрадання коштів, вимагання, «кришування» нелегального бізнесу, незаконні побори з підприємців, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Жодного підтексту ці кримінальні провадження не мають, це виключно кримінальні злочини», – заявила Надія Максимець, речниця прокуратури Києва у коментарі Радіо Свобода.

Зокрема, обшуки відбулися в «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Київавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин», «Київміськсвітлі», «Київпастрансі», метрополітені, а також – у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.