У ДФС розповіли, що правоохоронці робили у будинку Кличка

У Державній фіскальній службі прокоментували причину обшуків у будинку на вулиці Богдана Хмельницького в Києві, де мешкає столичний мер Віталій Кличко.

«Співробітники Державної фіскальної служби України викрили групу осіб у виготовленні контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень. В ході обшуків, які проводилися в рамках кримінального провадження, за фактами незаконного постачання та реалізації нафтопродуктів, що відбувалися в тому числі і по вул. Б. Хмельницького у м. Києві, співробітниками ГУ ДФС України та ГУ Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, за процесуального керівництва прокуратури м. Києва, задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, пов’язану з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливо-мастильної групи», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «на адресу ряду суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності систематично з Республіки Білорусь та РФ надходили вантажі із вмістом метилового спирту понад 51% від загального об’єму».

«Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливо-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів», – кажуть у ДФС.

У відомстві зазначили, що так звані «суб’єкти господарювання» виробничих потужностей не мають, за адресами реєстрації не перебувають, директором, бухгалтером та засновником виступає одна й та сама особа.

«В ході проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти, обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів, метиловий спирт та хімічні добавки, а також виготовлені з них паливо-мастильні матеріали загальним об’ємом понад 1000 тон», – повідомили у ДФС.

Раніше сьогодні у Службі безпеки України заявили про обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, що відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко. У СБУ наголосили, що ніякого відношення до самого Кличка обшуки не мають.

18 травня українські ЗМІ з посиланням на речницю Віталія Кличка повідомляли, що у будинок, де мешкає мер, прийшли з обшуком. Його самого тоді вдома не було. Кличко назвав сьогоднішні події проявом «тиску на міську владу».