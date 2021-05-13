Обшуки в Києві: ДФС повідомляє про слідчі дії в Київпастрансі і метрополітені

Державна фіскальна служба повідомляє, що проводить обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства.

За повідомленням, за матеріалами фіскальної служби Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування щодо службових осіб «Київпастрансу» і підрядного комерційного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями про ухилення від сплати податків, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

«За версією слідства, посадові КП «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб’єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі Києва. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ДФС і прокуратура Києва повідомили про обшуки в Київському метрополітені у справі про ухилення від сплати податків на дев’ять мільйонів гривень під час проведення робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

За версією слідства, підрядне підприємство, яке виконувало роботи з будівництва лінії метрополітену на замовлення КП «Київський метрополітен», замовляло роботи з ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, повідомили у ДФС.

У згаданих підприємствах обшуки не коментували.

Протягом 11-12 травня прокуратура Києва заявила про проведення низки обшуків на різних комунальних підприємствах, департаментах КМДА, в офісах підрядних організацій, а також у фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються за різними статтями Кримінального кодексу: зловживання службовим становищем, розкрадання коштів, вимагання, «кришування» нелегального бізнесу, незаконні побори з підприємців, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Жодного підтексту ці кримінальні провадження не мають, це виключно кримінальні злочини», – заявила Надія Максимець, речниця прокуратури Києва у коментарі Радіо Свобода.

Зокрема, обшуки відбулися в «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Київавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин», «Київміськсвітлі», а також – у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Як повідомили у прокуратурі 13 травня, на сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, у тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, зокрема і керівникам. Слідчі дії тривають, додали в прокуратурі.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.