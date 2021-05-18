В СБУ повідомили, що не проводять обшуки у Кличка. Він заявив про тиск

У Службі безпеки України спростовують інформацію щодо можливого проведення обшуків у мера Києва Віталія Кличка. Про це Радіо Свобода повідомив речник СБУ.

«Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО «А», проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко», – заявили у відомстві.

У СБУ наголошують, що ніякого відношення до самого Кличка обшуки не мають. Деталі спецоперації обіцяють повідомити згодом.

Раніше сьогодні українські ЗМІ з посиланням на речницю Кличка повідомляли, що у будинок, де проживає мер прийшли з обшуком. Його самого тоді вдома не було.

Кличко вважає сьогоднішні події проявом «тиску на міську владу»,

«Сьогодні вранці, десь, 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців... На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але...Камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю», – мовиться у повідомленні на сторінці мера у фейсбуці.

Минулого тижня у столиці відбулася низка обшуків у комунальних підприємствах, зокрема у «Київпастрансі», метрополітені, «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Київавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин», «Київміськсвітлі», а також – у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Тоді Кличко називав ці обшуки тиском на столичну владу і на нього особисто.

У коментарі Радіо Свобода у Київській міській прокуратурі запевняли, що за цими обшуками «немає жодного підтексту».