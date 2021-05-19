Спаринг «Зеленський проти Кличка»: за що вони б'ються та чим це завершиться?

Обшуки в комунальних підприємствах, в структурах КМДА та вдома в однопартійців міського голови Києва Віталія Кличка, а 18 травня – спроба обшуку в будинку, де він мешкає. Так розвиваються події навколо керівника столиці останні кілька днів. Сам Кличко називає це спланованим тиском з боку влади, правоохоронці говорять про виявлені факти фінансових злочинів, Банкова цієї теми не коментує. Експерти вбачають у цьому початок політичної «конкурентної боротьби» між Кличком та Зеленським, а також змагання за владу і фінансові потоки у столиці.

Близько 20 правоохоронців прийшли до під'їзду будинку, де мешкає Віталій Кличко, і чекали на нього там, але потім заявили, що прийшли за іншою адресою. Про це заявив сам міський голова, додавши відео на підтвердження своїх слів.

У Державній фіскальній службі та в СБУ заявили Радіо Свобода, що обшуки в одній з квартир поруч із тією, де мешкає Кличко, відбулися в рамках кримінального провадження щодо постачання фальсифікованих нафтопродуктів, зокрема з Білорусі та Росії, що відбуваються одразу у декількох локаціях, одна з яких – у будинку, де розташована і квартира Кличка. У СБУ наголосили, що ніякого стосунку до самого Кличка обшуки не мають.

Напередодні Київська міська прокуратура провела понад 60 обшуків у Києві – в комунальних підприємствах та в підрозділах КМДА. Також обшук відбувся вдома в голови виконавчого комітету політичної партії «УДАР» Артура Палатного.

Сам Артур Палатний назвав обшуки у нього та в його колишньої дружини «фарсом».

У прокуратурі пояснюють що виявлені порушення стосуються посадовців КМДА, тому обшуки відбувалися синхронно «за всіма напрямками роботи»: йдеться про кримінальні провадження з приводу незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів із підприємців та сприяння нелегальному бізнесу, повідомляють у прокуратурі.

У центральної влади інструментів впливу набагато більше, ніж у мера Києва

Втім, всі без винятку експерти, з якими говорило Радіо Свобода, схиляються до того, що всі ці дії спрямовані не на рядових посадовців КМДА, не особисто на «ударівця» Палатного, а саме на очільника столиці та керівника партії «УДАР» Віталія Кличка.

Про те, що в столиці є корупційні схеми, «кришування» бізнесу, проблеми з інфраструктурою та з незаконною забудовою, говорять не лише правоохоронці, а й громадські активісти й частина експертів.

«У центральної влади інструментів впливу набагато більше, ніж у мера Києва. І досить скористатися тими об'єктивними проблемами та слабкими місцями, які є у столиці», – попереджає політолог Володимир Фесенко, коментуючи перебіг обшуків, перевірок та кримінальних проваджень.

Кличко: «Мета – підняти галас і облити брудом столичну владу та мене особисто»

Обшуки на київських комунальних підприємствах, в департаментах КМДА та в будинку Кличка, а також кримінальні справи проти його однопартійців є не збігом, а скоординованими діями, за якими простежується інтерес глави держави та його офісу. Про це говорять всі експерти, з якими поговорило Радіо Свобода.

Зі свого боку, Віталій Кличко розповів на брифінгу, що КМДА передала до правоохоронних органів результати аудиту понад 300 об'єктів, і саме частину цих матеріалів нині використовують для того, щоб «облити брудом» міського голову та владу столиці.

Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича

«Сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи?... Це все виглядає заангажовано, як акція, підготовлена похапцем. Аби підняти галас і облити брудом столичну владу та мене особисто», – зазначає Кличко.

Днем пізніше, коментуючи обшук в його під'їзді 18 травня, мер Києва пов'язав усі ці події, вважаючи їх цілеспрямованим тиском.

«Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії їхнім режисерам і виконавцям доведеться відповідати за законом!» – попереджає Кличко.

Він не виключив, що причиною всіх подій навколо нього є те, що влада боїться його ймовірних президентських амбіцій.

«Спаринг» між Кличком та Зеленським розгортається поки що в межах Києва. Однак чи буде «призом» переможцю вплив на столицю, чи на всю Україну?

Експерти, говорячи про це, виділяють кілька цілей тиску на київського міського голову, які може ставити перед собою центральна влада.

Цілі тиску на Кличка

(на думку експертів)

Ослаблення та дискредитація міського голови Києва як імовірного конкурента на майбутніх президентських виборах.

Боротьба за фінансові потоки, які є в Києві, та які цікавлять партію влади, зокрема і в контексті майбутніх виборчих кампаній.

Реакція Банкової на те, що Кличко брав участь у переговорах із держсекретарем США Ентоні Блінкеном , а відтак може сприйматися на Заході як одна з альтернатив чинній владі.

, а відтак може сприйматися на Заході як одна з альтернатив чинній владі. Отримання контролю над столичною владою (без її зміни на виборах), втручання у справи великих міст та згортання політики децентралізації в Україні.

Про Кличка як потенційного конкурента Зеленського говорить більшість експертів, до яких звернулося за коментарями Радіо Свобода.

Так, політтехнолог Олексій Голобуцький посилається на нещодавні рейтинги довіри до українських політиків.

Виходячи з останніх рейтингів, Кличко може перемогти Зеленського

«Виходячи з останніх рейтингів, Кличко може перемогти Зеленського: він входить до трійки тих, хто має найбільше довіри і найменше недовіри виборців. Як виглядає, цього було досить для Офісу президента», – зауважує експерт, визнаючи, що на наступних виборах «Кличко з низьким антирейтингом може бути проблемою для Зеленського».

Також, на думку Олексія Голобуцького, не виключений сценарій, за якого Банкова ініціює дострокові президентські вибори, і в цьому випадку боротьба з конкурентами набуває ще більшої актуальності.

Первинно політична сила «УДАР» Віталія Кличка та «Слуга народу» розглядали утворення спільної більшості в Київраді; коли це не вдалося, з'явилися передумови для нинішнього протистояння, вважає політолог Володимир Цибулько.

Це більшою мірою боротьба за фінансові потоки, ніж політична конкуренція

«Кличко досі є найпопулярнішим політиком у Києві. Але він не має сформованої мережі (для виборів), єдине його політичне представництво в Україні – фракція в Київраді, але й там вона не є вирішальною силою, – пояснює політолог співвідношення сил у разі можливої боротьби двох політиків на виборах. – Частково електорат Зеленського і Кличка є близьким, хоча останній більше тяжіє до національно-демократичного табору. Те, що ми бачимо, більшою мірою боротьба за фінансові потоки, ніж політична конкуренція».

Є ознаки того, що центральна влада вирішила втручатися у місцеве самоврядування, і тут має значення не так ім'я міського голови, як повага до Конституції та закону, наголошує в розмові з Радіо Свобода депутат Київради від «Європейської солідарності», голова комісії з депутатської етики, регламенту і запобігання корупції Леонід Ємець.

«Місцеве самоврядування є не менш важливим, ніж центральна влада... Тому лише обраний на виборах міський голова може бути призначений керівником КМДА. Чи схоже на те, що Зеленський, монобільшість і «моноуряд» зазіхають на цей принцип? Так, схоже! Ми бачимо, що до проєкту закону про столицю намагаються, всупереч Конституції, включити норму про те, що головою КМДА може бути людина, не обрана киянами», – пояснює Леонід Ємець.

На його думку, спроба центральної влади послабити місцеве самоврядування суперечитиме політиці децентралізації та поставить Україну ближче до радянської моделі управління та тоталітарних режимів.

Схоже на те, як група неповнолітніх хуліганів обкидає брудом відомого боксера. Проте боксер деякий час пив з ними пиво у під'їзді

Ситуація навколо Віталія Кличка пов'язана і з тим, що ресурси столиці є дуже цікавими для учасників майбутніх перегонів, і з тим, що Зеленський побачив у Кличкові конкурента, а сам Кличко, тим часом, чітко не окреслив своєї позиції щодо чинної влади. Так оцінює передумови конфлікту директор Інституту світової політики Євген Магда.

«Ми зараз спостерігаємо щось схоже на те, як група неповнолітніх хуліганів обкидає брудом відомого боксера. Проте цей боксер деякий час пив з ними пиво у під'їзді та курив дешеві цигарки, – порівнює політолог. – У ставленні до Зеленського Кличко намагався опинитися «і між розумними, і між красивими», і довго так тривати не могло. До того ж, у столиці багато грошей. А до виборів ще далеко, і відсоток довіри або недовіри до політика на цьому етапі є важливішим за безпосередній політичний рейтинг».

З іншого боку, Євген Магда згадує, що на тлі обшуків у Києві Кличко звернувся за підтримкою до представників інших політичних партій, проте у київській владі наразі не спостерігається активного гуртування інших політсил довкола партії «УДАР».

«Кличко не вперше проходить крізь такі випробування. Однак він має реальні проблеми перед реальним поєдинком із достатньою кількістю раундів. І зараз його позиція скоріше реактивна, ніж проактивна. І головне питання не в рейтингу як такому, а в тому, чи вийде місто Київ на захист Віталія Кличка», – зазначає експерт.

Чим все завершиться?

Експерти говорять про кілька сценаріїв, до яких приведе нинішнє протистояння.

Сторони можуть домовитися, і конфлікт буде «заморожено». Про таку можливість свідчить те, що правоохоронці, які прийшли до Кличка, «відіграли назад»: заявили, що помилилися, і мали обшукати інше приміщення в тому ж під'їзді, зауважує Олексій Голобуцький.

До такого варіанту схиляється і політолог Володимир Фесенко. На його думку, у переговорах сторін йтиметься про рівень порушень, які правоохоронці й перевіряльники виявлять у столичної влади.

У столиці утвориться «двовладдя» : або через ухвалення закону про столицю, в якому пропишуть норму про призначення головою КМДА не міського голови Києва (про такий варіант говорить Леонід Ємець), або ж через звільнення Кличка з посади голови адміністрації за виявлені порушення (припускає Володимир Фесенко).

: або через ухвалення закону про столицю, в якому пропишуть норму про призначення головою КМДА не міського голови Києва (про такий варіант говорить Леонід Ємець), або ж через звільнення Кличка з посади голови адміністрації за виявлені порушення (припускає Володимир Фесенко). Київрада може протидіяти обмеженню повноважень міського голови: вона, своєю чергою, має законне право зменшити сферу відповідальності КМДА і передати повноваження своєму виконавчому комітету, стверджує голова профільного комітету Київради Леонід Ємець.

обмеженню повноважень міського голови: вона, своєю чергою, має законне право зменшити сферу відповідальності КМДА і передати повноваження своєму виконавчому комітету, стверджує голова профільного комітету Київради Леонід Ємець. Перевірки, кримінальні провадження, обшуки та розголос навколо них триватимуть аж до виборів, для того, щоб послабити рейтинг Кличка як опонента Зеленського, вважає Євген Магда. Підтримує цю думку й Олексій Голобуцький:

«Будуть і нові кримінальні справи. І навіть якщо вони нічим не закінчаться – не забуваймо, що ми живемо в інформаційну добу, коли більше важить інформаційна подача, а не суть», – вважає політтехнолог.