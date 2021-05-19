Прокуратура: в КМДА пройшли обшуки через незаконну забудову в буферній зоні Києво-Печерської лаври

Київська міська прокуратура повідомляє, що спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю і Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.

«Кримінальне провадження розпочато за фактом можливих протиправних дій державного реєстратора, які виразились у незаконній реєстрації права власності на незавершений об’єкт будівництва по вулиці Редутній, а саме 6-поверховий офісний комплекс. Крім цього, предметом розслідування є повнота виконання своїх обов’язків службовими особами КМДА, які виразились у невжитті заходів до зупинення вказаного будівництва», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, встановлено, що «вказаний об’єкт зведений у центральному історичному ареалі Києва, всупереч вимогам наказу Міністерства культури та рішення Київської міської ради, якими введено мораторій на нове будівництво в буферній зоні Києво-Печерської лаври».

Відповідно до містобудівних умов, забудовник мав право побудувати на вказаній ділянці житловий будинок не більше ніж на чотири поверхи, додали у відомстві.

Досудове розслідування проводять за статтям «зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки» і «службова недбалість».

Минулого тижня прокуратура Києва заявила про проведення низки обшуків на різних комунальних підприємствах, департаментах КМДА, в офісах підрядних організацій, а також у фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються за різними статтями Кримінального кодексу: зловживання службовим становищем, розкрадання коштів, вимагання, «кришування» нелегального бізнесу, незаконні побори з підприємців, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

«Жодного підтексту ці кримінальні провадження не мають, це виключно кримінальні злочини», – заявила Надія Максимець, речниця прокуратури Києва у коментарі Радіо Свобода.

Зокрема, обшуки відбулися в «Київзеленбуді», в КП «Спецжитлофонд», у «Київавтодорі», в «Київському інституті земельних відносин», «Київміськсвітлі», «Київпастрансі», метрополітені, а також – у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки у комунальних підприємствах тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування.