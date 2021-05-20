Пресконференція Володимира Зеленського (трансляція)

20 травня президент України Володимир Зеленський дає пресконференцію, присвячену двом рокам його президенства. Вона відбувається на держпідприємстві «Антонов».

На запитання журналістів Зеленський відповідатиме протягом кількох годин. Пряма трансляція пресконференції та аналіз відповідей президента – у програмі Свобода Live.

Попередня велика пресконференція Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2020 року.

21 квітня 2019 року Зеленський переміг у другому турі виборів президента. 20 травня він склав присягу і вступив на посаду президента.