Зеленський прокоментував кадрові зміни в уряді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні кадрові ротації в уряді, зокрема звільнення трьох міністрів.

«Це правда, прем’єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров’я паном Степановим. Я не втручався в цю ситуацію достатньо довгий час, тому що я боявся дестабілізації саме в ковідний час і змінювати в цей час міністра охорони здоров’я, і достатньо довго я був проти... Чому зараз? Бо неможливо було працювати в такому форматі – це дестабілізувало атмосферу в міністерстві, відносини між міністром, міністерством і в цілому – з урядом, і в принципі складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві, і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем», – повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у середу.

Він назвав обрання Ляшка очільником МОЗ «очевидним вибором», і сказав, що він тепер «відповідає за все».

«Щодо ситуації з міністром інфраструктури – пан Криклій залишається в команді. До нього в принципі багато питань немає... Найпотужніша людина, яка показала, дійсно, серйозний результат в інфраструктурних проєктах, в проєктах міністерства. Тому Олександр Кубраков став міністром. Пан Криклій, ще раз, залишається в команді, і в нас була зустріч після звільнення і скоро ви його побачите на новій посаді», – сказав Зеленський.

Президент додав, що «щодо міністра економіки, пан Петрашко також залишиться на тій чи іншій посаді в команді, але буде відповідати суто за дуже важливу реформу, буде залишатися в ОПУ і будк відповідати і координувати земельну реформу».

Коментуючи призначення Олексія Любченка міністром економіки, першим віцепрем’єром, Зеленський сказав, що це людина, яка «показала найкращий результат на тій посаді, на якій була».

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. Сьогодні парламент призначив на ці посади відповідно головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, керівника «Укравтодору» Олександра Кубракова та Олексія Любченка.