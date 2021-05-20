Рада призначила Ляшка главою МОЗ

Верховна Рада на засіданні 20 травня призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я.

За це рішення проголосували 262 народних депутати.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко зможе ефективно управляти Міністерством охорони здоров’я. Про це Шмигаль заявив 19 травня на засіданні парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Голова уряду відзначив зусилля Ляшка щодо вакцинації проти COVID-19.

18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року. Шмигаль, який надіслав подання про звільнення Степанова, говорив з трибуни парламенту, що роботу міністра з організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.