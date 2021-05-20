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20 травня 2021, Київ 12:45
Новини | Події

Рада призначила Ляшка главою МОЗ

За це рішення проголосували 262 народних депутати

Верховна Рада на засіданні 20 травня призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я.

За це рішення проголосували 262 народних депутати.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко зможе ефективно управляти Міністерством охорони здоров’я. Про це Шмигаль заявив 19 травня на засіданні парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Голова уряду відзначив зусилля Ляшка щодо вакцинації проти COVID-19.

18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року. Шмигаль, який надіслав подання про звільнення Степанова, говорив з трибуни парламенту, що роботу міністра з організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.

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