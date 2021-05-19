Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
19 травня 2021, Київ 12:24
Новини | Політика

У Раду надійшло подання про призначення Ляшка міністром охорони здоров’я – Стефанішина

Стефанишина запевнила, що комітет розгляне подання про призначення Ляшка невідкладно

До Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо призначення міністра охорони здоров’я. Про це повідомила депутат від фракції «Голос», член комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина

«Віктор Ляшко, без сюрпризів. Сьогодні невідкладно розглядаємо це подання на засіданні Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування», – зазначила вона.

18 квітня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

За рішення проголосували 292 народні депутати.

Рада звільнила керівника МОЗ Степанова та ще двох міністрів (відео)
Embed
Рада звільнила керівника МОЗ Степанова та ще двох міністрів (відео)

No media source currently available

0:00 0:08:58 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Подання на звільнення Степанова вніс прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді.

Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG