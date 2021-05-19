У Раду надійшло подання про призначення Ляшка міністром охорони здоров’я – Стефанішина

До Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо призначення міністра охорони здоров’я. Про це повідомила депутат від фракції «Голос», член комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина

«Віктор Ляшко, без сюрпризів. Сьогодні невідкладно розглядаємо це подання на засіданні Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування», – зазначила вона.

18 квітня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

За рішення проголосували 292 народні депутати.

Подання на звільнення Степанова вніс прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді.

Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.