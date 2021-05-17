Фракція «Слуга народу» затвердила кандидатури на посади глав МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури

Депутатська фракція «Слуга народу» на засіданні 17 травня затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка – на посаду міністра економіки – першого віце-прем’єр-міністра, а Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я. про це повідомив журналістам після засідання голова фракції Давид Арахамія.

«Фракція була присвячена насамперед кадровим питанням... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка – кандидатура пана Любченка. Уточнення: пана Любченка пропонують на посаду міністра економіки –першого віце-прем’єра... І замість пана Степанова – пан Ляшко», – цитує Арахамію «Інтерфакс-Україна».

Спікер Дмитро Разумков не виключив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду питань про відставку, в тому числі і очільника МОЗ. Сам Максим Степанов раніше неодноразово відкидав критику на свою адресу і щодо роботи МОЗ в умовах пандемії.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.