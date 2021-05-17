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17 травня 2021, Київ 20:42
Новини | Політика

В «Слузі народу» розповіли, чи голосуватимуть за відставку Степанова

Олександр Корнієнко заявив, що голосуватиме за відставку глави МОЗ

Більшість фракції «Слуга народу» голосуватиме за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Я голосуватиму (за відставку Степанова – ред.) і більшість фракції також. Скільки саме – визначимось в результаті фракції», – розповів Корнієнко.

Спікер Дмитро Разумков не виключив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду питань про відставку, в тому числі і очільника МОЗ. Сам Максим Степанов раніше неодноразово відкидав критику на свою адресу і щодо роботи МОЗ в умовах пандемії.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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