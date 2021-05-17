В «Слузі народу» розповіли, чи голосуватимуть за відставку Степанова

Більшість фракції «Слуга народу» голосуватиме за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Я голосуватиму (за відставку Степанова – ред.) і більшість фракції також. Скільки саме – визначимось в результаті фракції», – розповів Корнієнко.

Спікер Дмитро Разумков не виключив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду питань про відставку, в тому числі і очільника МОЗ. Сам Максим Степанов раніше неодноразово відкидав критику на свою адресу і щодо роботи МОЗ в умовах пандемії.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.