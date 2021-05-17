«Не писав жодних заяв, тому що несу відповідальність» – Степанов про своє ймовірне звільнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вчергове прокоментуввав своє ймовірне звільнення з посади – цього разу перед засіданням парламентського комітету з медичних питань і перед зустріччю фракції «Слуги народу».

«У мене в житті є принцип – завершувати почате. Я не писав жодних заяв на звільнення, тому що несу відповідальність перед людьми. У свою чергу депутати, усвідомлюючи всю міру своєї відповідальності, мають приймати рішення», – сказав Степанов у відеозверненні в фейсбуці.

Він визнав, що між ним і колегами «інколи виникали суперечки».

«Поки підкилимні ігри стосувались мене особисто, я не зважав, однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію відверто та відкрито. Закривати очі на те, як роками політичними силами з низьким рейтингом знищується політична система і лікарів знову намагаються загнати в стійло я не буду, оскільки твердо переконаний, що реформи мають задумуватись і реалізовуватись професіоналами і практиками, а не підганятись під політичну кон’юнктуру і вигадку», – сказав міністр.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розгляне подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України. Засідання відбудеться о 16:00 у режимі відеоконференції. Також сьогодні фракція «Слуга народу» має обговорити питання щодо можливої відставки Степанова. У партії Радіо Свобода повідомили, що таке засідання заплановане на 18:15.

Спікер Дмитро Разумков не виключив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду питань про відставку, в тому числі і очільника МОЗ. Сам Максим Степанов раніше неодноразово відкидав критику на свою адресу і щодо роботи МОЗ в умовах пандемії.