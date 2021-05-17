55% українців вважають, що зараз не час змінювати міністра охорони здоров’я – опитування

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, в пербігу якого з’ясувала, що 55% опитаних українців вважають, що зараз не потрібно змінювати міністра охорони здоров’я.

Згідно з даними дослідження, підтримують призначення нового очільника МОЗ 25% українців.

Крім того, 54% українців вважають, що першочерговим напрямом роботи влади в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих на тяжкі захворювання. Серед інших пріоритетів опитані відзначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків здійснюваної медичної реформи (25%).

«49% вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу скоріше шкодить боротьбі із захворюваністю. 26% – протилежної думки», – йдеться в дослідженні.

Опитування методом формалізованого інтерв’ю тривало 4-8 травня серед повнолітнього населення усіх регіонів, крім окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності не більше ніж 2,2%.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розгляне подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.

Засідання відбудеться о 16:00 у режимі відеоконференції. Також сьогодні фракція «Слуга народу» має обговорити питання щодо можливої відставки Степанова. У партії Радіо Свобода повідомили, що таке засідання заплановане на 18:15. Сам Максим Степанов раніше заявив, що не писав заяву про відставку з посади очільника МОЗ.