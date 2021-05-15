Ляшко відмовився коментувати ймовірність свого призначення на посаду міністра охорони здоров‘я

Головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко не підтвердив і не спростував інформацію про те, що він може замінити на посаді міністра охорони здоров‘я Максима Степанова.

«Я на посаді заступника міністра вже при третьому міністрі і кожен раз при зміні... хтось комусь щось пропонує і обговорюють… Некоректно з моєї сторони комунікувати такі речі», – заявив Ляшко, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода, чи робили йому пропозицію очолити міністерство.

Раніше голова владної фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що, найімовірніше, посаду міністра охорони здоров’я після звільнення Максима Степанова обійме його заступник, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. «Найімовірнішим кандидатом є пан Ляшко», – сказав Арахамія сказав під час прямого ефіру токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» 14 травня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.