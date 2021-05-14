Шмигаль направив до Ради подання про відставку Степанова – речниця спікера

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це 14 травня повідомила у фейсбуці прессекретарка голови Верховної Ради Ольга Туній.

«Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання Прем’єр-міністра України про відставку Міністра охорони здоров’я Максима Степанова», – написала Туній.

Шмигаль та Степанов поки публічно не коментували це рішення.

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді.

Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.