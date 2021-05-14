Петрашко і Криклій подали заяви про відставку – прессекретарка Разумкова

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку. Про це повідомила 14 травня у фейсбуці прессекретарка голови Верховної ради Ольга Туній.

«До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та Міністра інфраструктури Владислава Криклія», – написала Туній.

Обидва урядовці наразі не повідомляли публічно про наміри залишити посади.

17 березня 2020 року Верховна Рада затвердила міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. За нього проголосували 243 народних депутати.

Владислав Криклій став міністром інфраструктури 4 березня 2020-го, під час затвердження нового складу Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем.