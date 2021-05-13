НАЗК перевіряє, чи є конфлікт інтересів при призначенні Вітренка головою «Нафтогазу»

У НАЗК підтвердили Радіо Свобода, що агентство отримало звернення керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна від 4 травня щодо ймовірних фактів порушення вимог статті 35 закону «Про запобігання корупції» при призначенні Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз».

«Національне агентство розпочало моніторинг та контроль за виконанням Юрієм Вітренком актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції, 30 квітня 2021 року», – йдеться у відповіді на запит.

Висновок щодо порушення чи дотримання Юрієм Вітренком вимог та обмежень закону НАЗК зроблять після опрацювання документів та інформації, для отримання яких агентство направило необхідні запити.

28 квітня Кабінет міністрів України звільнив із посади голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і призначив на цю посаду Юрія Вітренка, на момент призначення виконувача обов’язків міністра енергетики, який до липня 2020 року був виконавчим директором «Нафтогазу».

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту НАК «Нафтогаз Україна». Відповідно до цього статуту, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання і припинення повноважень голови правління. При цьому ухвалення рішення про обрання і припинення повноважень голови й інших членів правління компанії належить до виключної компетенції наглядової ради – яка не висувала пропозицій замінити голову правління.

Відтак Кабмін на своєму засіданні, проведеному як загальні збори акціонерів «Нафтогазу», припинив повноваження членів наглядової ради компанії, за відсутності наглядової ради самочинно, порушуючи статут, звільнив Коболєва і призначив Вітренка, після чого переобрав наглядову раду в попередньому складі. Її поновлені повноваження набули чинності 30 квітня.

Одночасно Кабмін оголосив тоді ж конкурс на зайняття посад чотирьох незалежних членів наглядової ради (ще двох призначає сам уряд), щоб найближчим часом замінити склад наглядової ради.

Компанія «Нафтогаз України» назвала такий спосіб зміни її керівництва юридичною маніпуляцією, яка «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами».

Як повідомила пресслужба компанії, Коболєв має намір оскаржити рішення уряду. Сам Коболєв заявив, що це рішення «ставить хрест на реформі корпоративного управління».

У світі широко висловили занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України», яку український уряд здійснив не у відповідності до статуту Національної акціонерної компанії.

Зокрема, зі спільною заявою про це виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація.

Зі схожими заявами виступили посли країн «Групи семи» в Україні, США й Американська торговельна палата в Україні, а також Європейський союз окремо.

У заявах ішлося про необхідність дотримуватися принципів корпоративного управління, які були порушені при зміні керівництва «Нафтогазу».