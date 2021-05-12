В апараті РНБО немає листа Данілова до Шмигаля щодо підвищення тарифів на компослуги

В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає листа секретаря РНБО Олексія Данілова до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням підготувати матеріали щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в РНБО у відповідь на запит Радіо Свобода.

«В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає листа секретаря РНБО Олексія Данілова до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням підготувати матеріали щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та щодо вдосконалення держрегулювання на відповідних ринках», – мовиться в повідомленні.

Раніше Liga.net опублікувала документ, відповідно до якого Данілов просить Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.

Як повідомили 15 січня в Офісі президента, запровадження обмежень на ціну на газ не означає повернення до державного регулювання.

Денис Шмигаль зазначав, що тарифи на газ для населення будуть знижені на понад 30%, вказуючи, що буде запроваджене «державне регулювання». Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, називав ринкові ціни на газ «завеликими, особливо якщо зважати на пандемію».

Раніше прем’єр-міністр заявив, що українська влада напрацювала два підходи, які дозволять суттєво знизити тариф на газ для населення.