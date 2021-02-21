У Дніпрі вимагали знизити комунальні тарифи та ціну за проїзд у маршрутках

У Дніпрі під будівлею міської ради 21 лютого відбувся «антитарифний» мітинг. У заході, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, взяли участь кілька десятків людей, переважно – пенсіонери.

Серед вимог протестувальників до уряду – зменшення цін на газо- та електропостачання, а до міської влади – зменшення на 1 гривень вартості проїзду в маршрутних таксі та 50-відсоткове зниження тарифів на водопостачання, а також обслуговування будинків та ліфтів.

«Вихід – у демонополізації цих сфер. Як приклад, обслуговування ліфтів у Дніпрі. Ця сфера підконтрольна підприємству «Дніпроліфт». Я як заступник голови ОСББ пробував знайти альтернативу. Проте інші організації, до яких я звертаюсь, – можливо, нам запропонують кращі умови – відмовляють, пояснюючи, що наш район вони не обслуговують. Що це, як не штучна монополія?.. Так само конкуренція має бути за обслуговування маршрутів маршрутними таксі», – сказав організатор мітингу Андрій Бут.

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Він оприлюднив вимоги до міського голови Дніпра Бориса Філатова, які пообіцяв передати в мерію.

Учасники акції говорили про «непідйомність» вартості газу, особливо для тих, хто мешкає у приватних будинках з газовим опаленням.

«Пенсія – 2 тисячі, а за опалення треба заплатити 4 тисячі. Так чим я відрізняюся від безпритульного? У мене є прописка й будинок, але оплатити його я не можу», – сказала одна з учасниць акції Любов Брильова, показуючи аркуші з підписами пенсіонерів, які опинились у схожій ситуації й вимагають зменшення вартості газу.

З міської ради до протестувальників ніхто не вийшов. Представники поліції стежили за заходом, але в хід не втручалися.

Організатори оголосили, що ця акція – попереджувальна. За тиждень планують ще одну.

Перша цьогорічна акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі відбулася 15 січня. Тоді учасники тримали в руках плакати з антипрезидентськими гаслами й вимагали відставки керівника уряду Дениса Шмигаля. Другу акцію провели біля міськради 24 січня.

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Із початку січня в Україні зросли ціни на побутовий газ, що разом із іншими підвищеннями цін на комунальні послуги стало викликати акції протесту в багатьох місцях України. На нараді в офісі президента 13 січня вирішили відмовитися від ринкових цін і знову запровадити державне регулювання цін на газ, директивно знизивши їх більш ніж на 30 відсотків.

Згідно з постановою уряду, ухваленою в середині січня, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок за кубометр.